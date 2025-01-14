Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Rusya’nın savaşı nedeniyle Avrupa’daki özgürlüklerin tehlikede olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:58
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Avrupa'daki özgürlüğün, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle tehdit altında olduğunu bildirdi.

Steinmeier, Berlin'de görevli yabancı dış misyon şeflerine, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda hitap etti. Burada, "Avrupa'daki özgürlükler Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan sonra yeniden tehdit altında. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin), savaşı Avrupa'ya geri getirdi. Ancak sadece bir ülkeye saldırmadı, Avrupa genelinde barışa saldırdı." dedi.

Uluslararası hukuku ihlal eden bu savaşa Avrupa'nın tepkisinin açık ve net olması gerektiğine dikkat çeken Steinmeier, "Hukukun ve uluslararası hukukun geçerliliğinden, barıştan ve iyi komşulardan yanayız. Ukrayna, Avrupa Birliği'nde adil bir barışa ve geleceğe giden yolda, özgürlük ve bağımsızlıklarının savunulması konusunda biz Almanların onların yanında olacağımıza güvenmeye devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte transatlantik ittifakın daha yakın, güçlü ve sarsılmaz hale geldiğini belirten Steinmeier, "Muhtemelen Soğuk Savaş'tan bu yana bu kıtadaki en tehlikeli andayız." diye konuştu.

Steinmeier, ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemine de vurgu yaptı ve Almanya'nın 70 yıldır NATO üyesi olduğunu hatırlattı. Ülkeler arasındaki olumlu ilişkilerin karşılıklı güven ve saygı gerektirdiğine işaret eden Steinmeier, "30 yılı aşkın siyasi deneyimim boyunca, Amerikalılar ve Almanlar arasında her zaman daha fazla yakınlık ve mesafenin olduğu gibi çatışma zamanları da olmuştur. Ancak her zaman doğru olan birbirimize saygılı davranmamızdı. Önümüzdeki 4 yılda da aynısını bekliyorum. Gelecekte birbirimize ihtiyacımız olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Frank Walter Steinmeier konuşmasında Federal Meclis'in (Bundestag) yasama dönemi bitmeden feshedilmesinin ve erken seçimin istisnai bir durum olduğunu vurgulayarak "Yaklaşan seçimlerden sonra bile dış politikamızın temelleri aynı kalacak. Bu temel Avrupa'ya olan bağlılığımızı da içeriyor." dedi.

Yeni yıl resepsiyonuna Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de katıldı.

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