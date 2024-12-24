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Steinmeier'den Birlik Çağrısı: Magdeburg Saldırısına Tepki

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Magdeburg'daki saldırı sonrası vatandaşlarına birleşme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:51
Steinmeier'den Birlik Çağrısı: Magdeburg Saldırısına Tepki

Steinmeier'den Birlik Teması

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Magdeburg kentinde meydana gelen saldırının ardından halkına birlik olma çağrısında bulundu. Noel nedeniyle gerçekleştirdiği konuşmada, "Nefret ve şiddet son sözü söylememeli. Birbirimizden uzaklaşmamıza izin vermeyelim. Birlikte duralım." dedi.

Noel'de Yaşanan Olumsuzluklar

Steinmeier, saldırının Noel'in üzerinde karanlık bir gölge oluşturduğunu vurguladı. "Noel'den birkaç gün önce Magdeburg'da yaşananlara dair keder, acı, dehşet ve şaşkınlık var. Bu Noel'de pek çok insanın yüreği buruk olacak. Pek çok kişi üzgün ve tedirgin olacak hatta belki de korkacak. Tüm bu duygular anlaşılabilir. Ancak bunlar bize hükmetmemeli ve bizi felç etmemeli." şeklinde konuştu.

Saldırıda Kaybettiklerimize Saygı

Saldırıda yakınlarını kaybedenlere seslenen Cumhurbaşkanı, “Acınızda yalnız değilsiniz. Ülkemizin dört bir yanındaki insanlar sizinle birlikte yas tutuyor.” ifadelerini kullandı.

Hükümetten ve Dış Durumlardan Bahsetti

Steinmeier, Alman hükümetinin dağılmasına da değinerek, "Bir hükümet erken sona ermiş olsa bile bu dünyanın sonu değil, anayasanın öngördüğü bir durumdur. Federal Meclisin feshi ve yeni seçimlere ilişkin kararı Noel'den sonra dikkate alacağım." dedi.

Küresel Sorunlara Dikkat Çekti

Ukrayna, Orta Doğu ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan savaşlara atıfta bulunarak, Almanya'da siyaset, ekonomi, bürokrasi ve adaletsizlikle ilgili büyük bir memnuniyetsizlik olduğunu belirtti. Steinmeier, "Ülkemizdeki üslup günlük yaşamda daha sert hatta bazen uzlaşmaz bir hal aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Magdeburg'daki Trajik Olay

Hatırlatmak gerekirse, Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştır.

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