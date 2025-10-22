STKFest 2025 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Başladı — Davut Gül'den Gazze Vurgusu

Yayın Tarihi: 22.10.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 19:48
STKFest 2025 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Başladı — Davut Gül'den Gazze Vurgusu

STKFest 2025, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğiyle İstanbul'da başladı. Etkinlik, İZÜ'nün Halkalı kampüsünde düzenleniyor.

Etkinlik programı

Program kapsamında Gazze İçin Umut Fidan Dikimi ve Gazze İçin Sessizlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik iki gün sürecek; çeşitli yarışmalar yapılacak, program yarın ödül törenleri ve Kardeşlik Yemeği ile sona erecek.

Konuşmalar ve mesajlar

İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin sivil toplum bilincinin yüksek olduğunu vurgulayarak, STK'ların canlanması ve hedeflerine ulaşması için gönüllülere ihtiyaç olduğunu söyledi. Gül ayrıca şunları ifade etti:

Burada gençlerle sivil toplum kuruluşlarının birbirini tanıması, dünyanın her tarafında bayrağımızın dalgalanması, Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' söyleminin altını doldurabilmesi için hepimize görev düşüyor.

İsrail'in yıllardır yaptığı zulmün, son 2 yıldır soykırım olarak önümüze çıktığını görüyoruz. Bu 2 yılda Türkiye, hamdolsun bütün sivil toplum kuruluşlarıyla Gazze'de maddi ve manevi üzerine düşeni yapmaya gayret etti.

Gül, ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hem sivil toplum kuruluşlarının hem gençlerin önemli katkı sağladığını belirterek, STK ve gençleri birleştiren etkinliğin çok yararlı olduğunu kaydetti.

Rektör ve STK temsilcilerinin değerlendirmeleri

Rektör Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İZÜ'nün İlim Yayma Vakfı tarafından 2010 yılında kurulduğunu hatırlatarak, İsrail'in Gazze'deki soykırımında görüldüğü üzere uluslararası çatışmalarda siyaset ve hükümet kanallarından yürütülemeyecek bazı faaliyetlerde STK'lerin önemli işlevler üstlendiğini vurguladı.

TGTV Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, STKFest'te gençlerin enerjisi ile sivil toplumun tecrübesini aynı masa etrafında buluşturacaklarını söyledi.

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal ise STKFest'in gençliğin enerjisini sivil toplumun vicdanıyla bir araya getirdiğini, burada geleceğin yöneticileri ile bugünün öncülerinin yan yana geldiğini anlattı.

Etkinlik alanı

Konuşmaların ardından Vali Gül, öğrencilerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret etti. Etkinlik boyunca gençler ve STK'lar çeşitli atölye ve yarışmalarda bir araya gelecek.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğinde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Üniversiteli Gençlik Buluşması "STKFest 2025", Halkalı'daki İZÜ Kampüsü'nde başladı. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı.

