STM Genel Müdürü Güleryüz: KARGU sürü yeteneği ve siber güvenlikte yerli atılım

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Anadolu Ajansı'nın AA Teknoloji Masası'na konuk olarak insansız sistemlerdeki sürü konseptleri, siber güvenlik ve STM'nin NATO projelerindeki rolüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Güleryüz konuşmasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul atmosferinde yaptı.

Sürü teknolojilerinde gelinen nokta

Güleryüz, sürü teknolojilerinin artık kritik hale geldiğini belirterek hava, kara ve deniz platformlarının entegrasyonunun giderek yaygınlaştığını vurguladı. Sürü konseptinin amacını şu sözlerle özetledi:

"Sürüdeki en büyük amaç, aslında size karşı geliştirilmiş sistemleri alt edebilmek için onlara şaşırtma yapabileceğiniz, tek bir dronun üzerinden diğer dronları kullanarak havada görev paylaşımı yapabileceğiniz, birden farklı görevi o sürüyle gerçekleştirebileceğiniz konseptlere doğru geçebilmek."

Güleryüz, yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen gösterimi aktardı: "6 farklı KARGU insansız hava aracı, sürü olarak bir görevi yerine getirdi. Bu yetkinlikler sürekli devam edecek. Sürüde artık insansız hava araçlarıyla kara araçlarını beraber kullanabileceğiniz, deniz araçlarını entegre edebileceğiniz konseptler giderek çok daha fazla yaygınlaşacak." STM'nin bu alana ciddi yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

Siber güvenlik: Vazgeçilmez öncelik

Güleryüz, modern savaş ortamında GPS baskılama ve elektronik harp tehditlerine dikkat çekti. Havadaki haberleşmenin güvenliğinin sağlanması için çeşitli teknolojiler geliştirildiğini belirterek STM'nin bu alandaki çalışmalarını anlattı. Öne çıkan ifadeleri arasında şunlar yer aldı:

"Siber güvenlik, günümüzün olmazsa olmazı"

Güleryüz, FPV'lerde kullanılan fiber optik kablo çözümü gibi teknolojilerin tüm platformlara entegre edilebileceğini, STM olarak gelişmeleri takip edip hızlı çözümler ürettiklerini söyledi. Ayrıca STM ThinkTech üzerinden yayınlanan raporlar, Siber Füzyon Merkezi ve kurum içindeki siber operasyon, zararlı yazılım analiz ve istihbarat merkezlerinden bahsetti. Türk Silahlı Kuvvetleri için kurulan Siber Savunma Merkezi'nin STM tarafından oluşturulduğunu ve ikinci fazda daha fazla yerli sistem entegrasyonu üzerinde çalışıldığını belirtti.

NATO projeleri ve yerli yazılım başarıları

STM'nin NATO ile uzun soluklu iş birliklerine değinen Güleryüz, kuruluşun stratejik yazılım projelerindeki rolünü aktardı. Güleryüz, AirC2IS ihalesine ilişkin şunları söyledi: "STM olarak ciddi tecrübemiz var. AirC2IS projesi oldukça başarılı bir şekilde gitti." Ayrıca Afghan Mission Network Integration Core kapsamında 2014'te devreye giren yazılımlarının halen NATO'da aktif olarak kullanıldığını ve taleplerin devam ettiğini vurguladı.

INTEL-FS projesiyle ilgili olarak da Güleryüz, 2022'de başlayan çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü, ek isterlerle yazılım paketlerinin sürekli geliştirildiğini ve elde edilen tecrübelerin benzer organizasyonlara hızlı uyarlama imkanı sağlayacağını ifade etti.

Gençlere güven ve çağrı

TEKNOFEST atmosferinin kendileri için önemine değinen Güleryüz, duygusal anılardan örnek vererek gençlere duydukları güveni dile getirdi. Sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Gençlerimize, kendimize güvendiğimizden çok daha fazla güveniyoruz."

Güleryüz, gençlerin sorgulayan, merak eden ve öğrenen bireyler olması gerektiğini belirterek herkesi TEKNOFEST'e davet etti ve özellikle Dünya Drone Şampiyonası gibi etkinliklerin önemine dikkat çekti.