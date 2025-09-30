Stocker'dan Trump'ın Gazze Planına Destek

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Trump'ın Gazze'de ateşkese yönelik 20 maddelik planını destekleyerek Hamas'tan da onay bekledi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:29
Avusturya Başbakanı, ateşkes ve insani yardım vurgusuyla planı önemsediklerini açıkladı

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına destek verdi.

Stocker, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Gazze'de ateşkesin sağlanması, kan dökülmesinin sona ermesi, Hamas'ın esirleri serbest bırakması ve Gazze'deki Filistinli sivillere daha fazla insani yardım ulaştırılmasının artık zamanı gelmiştir.” ifadesini kullandı.

Başbakan Stocker, Trump’ın sunduğu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabul ettiği planın, bu hedeflere yaklaşmak için önemli bir girişim olduğunu belirtti.

Stocker, Hamas'ın da bu plana onay vermesi ve barış içinde bir arada yaşamanın önünü açması gerektiğini kaydetti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

