Stockholm'da Filistin Destek Gösterisi

Filistin'e Destek İçin Toplandılar

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenledikleri gösteri ile seslerini yükseltti.

Göstericilerin Talepleri

Odenplan bölgesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde bir araya gelen eylemciler, İsrail'in saldırılarına son vermesi için ateşkes ilan edilmesini ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşmasını talep etti.

Stokholm'da Sloganlar Yükseldi

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Soykırımcı İsrail", "Çocuk katili İsrail" şeklinde sloganlar atarak İsrail Büyükeliliği'nin önüne yürüdü.

İsveç'teki Aktivistlerden Çarpıcı Açıklamalar

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Krister Holm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bombalar yağıyor, Gazze'deki kadınlar, çocuklar ve siviller acı çekiyor, Siyonist ordu tarafından öldürülüyor ve katlediliyorlar" ifadelerini kullandı.

Holm, İsrail ordusunun ABD ve Batı Avrupa ülkelerince desteklendiğine dikkat çekerek, "Bu yüzden İsveç'te Filistinlilerle dayanışma göstermek çok önemli" dedi.

Şiddete ve Sessizliğe Tepkiler

Holm, İsveç'teki medya ve yöneticilerin bu konuda sessiz kaldığını belirterek, "Filistin ile dayanışma içinde olmak ve İsrail'i boykot çağrısında bulunmak şart!" ifadelerini kullandı.

İsveç'te İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in aylardır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

İsveç'te İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in aylardır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

İsveç'te İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in aylardır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

İsveç'te İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in aylardır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

İsveç'te İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in aylardır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

İsveç'te İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in aylardır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.