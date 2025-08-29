DOLAR
Stockholm'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Resepsiyonu

Stockholm'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:06
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği rezidansında diplomatik ve askeri misafirler ağırlandı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonla kutlandı.

Etkinlik, Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirildi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, eşi Ave Brigader Tezel ile Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın ve eşi Dilay Aydın davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona, İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Büyükelçi Tezel, misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını İngilizce ve Türkçe olarak okudu.

Davetliler, Büyükelçiliğin yanı sıra rezidansın bahçesinde de ağırlandı. Konuklara Türk mutfağına özgü yiyecekler ve içecekler sunuldu; resepsiyonda özel olarak pilav üstü kavurma ikram edildi.

