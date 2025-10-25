Stockholm'de Batı Şeria İlhakı Protestosu: Yüzlerce Kişi Sokakta

Stockholm'de İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı Protesto Edildi

Odenplan'da toplanan yüzlerce gösterici İsveç Parlamentosu'na yürüdü

Stockholm'de, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını protesto etti. Göstericiler, planın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak alanda yoğun bir tepki gösterdi.

Eylemde katılımcılar pankartlar taşıdı ve sloganlar attı. Göstericilerin seslendirdiği ifadeler arasında şunlar yer aldı: "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Batı Şeria ilhakına hayır".

Pankartlarda ise "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazıları dikkat çekti. Kalabalık daha sonra bir yürüyüş düzenleyerek İsveç Parlamentosu'na doğru ilerledi.

Gösteriye katılan aktivist Robin Nilsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas ile yaptığı ateşkese uymadığını belirtti. Nilsson, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Barış anlaşması hakkında konuşacak olursam, açıkça söylemek gerekirse, pek işe yaramadı. Hala ölen çok sayıda çocuk var. Hala evlerinden kaçan Filistinliler var. Yıkılan ve bombalanan çok sayıda ev ve bina var. Açıkçası, bu iğrenç ve korkunç bir durum."

Nilsson ayrıca, İsrail'in Gazze'de okulları ve hastaneleri hedef aldığını savunarak, "Filistinli çocukların eğitim alma şansı yok, hastalananların sağlık yardımı alma şansı yok." dedi.

