Stockholm'de Batı Şeria İlhakı Protestosu: Yüzlerce Kişi Sokakta

Stockholm Odenplan'da yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını protesto ederek İsveç Parlamentosu'na yürüdü; aktivist Robin Nilsson ateşkesi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 17:45
Stockholm'de Batı Şeria İlhakı Protestosu: Yüzlerce Kişi Sokakta

Stockholm'de İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı Protesto Edildi

Odenplan'da toplanan yüzlerce gösterici İsveç Parlamentosu'na yürüdü

Stockholm'de, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını protesto etti. Göstericiler, planın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak alanda yoğun bir tepki gösterdi.

Eylemde katılımcılar pankartlar taşıdı ve sloganlar attı. Göstericilerin seslendirdiği ifadeler arasında şunlar yer aldı: "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Batı Şeria ilhakına hayır".

Pankartlarda ise "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazıları dikkat çekti. Kalabalık daha sonra bir yürüyüş düzenleyerek İsveç Parlamentosu'na doğru ilerledi.

Gösteriye katılan aktivist Robin Nilsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas ile yaptığı ateşkese uymadığını belirtti. Nilsson, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Barış anlaşması hakkında konuşacak olursam, açıkça söylemek gerekirse, pek işe yaramadı. Hala ölen çok sayıda çocuk var. Hala evlerinden kaçan Filistinliler var. Yıkılan ve bombalanan çok sayıda ev ve bina var. Açıkçası, bu iğrenç ve korkunç bir durum."

Nilsson ayrıca, İsrail'in Gazze'de okulları ve hastaneleri hedef aldığını savunarak, "Filistinli çocukların eğitim alma şansı yok, hastalananların sağlık yardımı alma şansı yok." dedi.

sveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme planı protesto...

sveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme planı protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak planını reddettiklerini vurguladı.

sveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme planı protesto...

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilal Erdoğan Tiflis'te: Kobakhidze ve Kavelaşvili ile Görüştü
2
Akdeniz Üniversitesi'nde Doktorlar 25 Yıl Sonra Yeniden Cübbe Giydi
3
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı İstanbul'da
4
Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı etkili olacak
5
Yönter: Terörsüz Türkiye hedefine Cumhur İttifakı ile kararlıyız
6
Gazze Mahkemesi Nihai Oturumu — Karar Yarın
7
PKK'lı Teröristlerce Katledilen 33 Yavi Şehidi Mezarları Başında Anıldı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi