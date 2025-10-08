Stockholm'de 'Connect To Türkiye' Etkinliği: THY ile Ankara'ya Yeni Hedefler

Stockholm'de 'Connect To Türkiye' ile Türkiye tanıtıldı

THY'nin başkent ve turizm hedefleri öne çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Türk Hava Yolları (THY)'nin Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği düzenlendi. Program, tarihi Stockholm Belediye Binası'nda gerçekleştirildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm dünyadaki gurur kaynağımız. Dünyanın her yerine THY ile gidiyoruz ve gittiğimiz her yerde de THY'yi görmekten mutlu oluyoruz." dedi.

Oktay, Stockholm'de farklı amaçlarla bir araya geldiklerini belirterek, THY'nin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlamayı, ayrıca Türkiye ve İsveç arasındaki turizm hareketliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Oktay, "Ankara'dan yurt dışındaki diğer başkentlere ve önemli şehirlere THY ve AJet aracılığıyla erişimin artırılması ile hem Ankara'nın tanıtılması hem de başkentimizden gelen turist sayısının artırılması için de buradayız. Bu ay itibarıyla 4 yeni uçuşa başlıyor olacağız. Barselona, Madrid, Tiflis ve Erbil."

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise THY ve AJet uçuşlarının sağlık ve eğitim turizmiyle desteklenebileceğini vurguladı; Ankara'daki hastane, eğitim kuruluşları, otel ve turizm acenteleriyle iş birliği yapılarak başkente katma değeri yüksek turistlerin getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bolat, Ankara'ya 5 milyon turist getirme hedeflerinden söz ederek, "Nasıl ki Antalya'ya 17,5 milyon turist geliyorsa, İstanbul'a 23 milyon kişi geliyorsa ki bunların büyük bir kısmı turist, Ankara'ya da 5 milyon turist yakın zamanda ulaşılabilir bir hedef."

Etkinlikte ayrıca, katılımcılar arasında bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis başarıları nedeniyle kutlandı; Duplantis de THY'nin programından çok etkilendiğini söyledi.

Connect To Türkiye buluşmasında konuklara Türk çayı ve kahve ikram edildi ve ebru sanatından örnekler sunuldu. Etkinliğe, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ile çok sayıda davetli katıldı.

