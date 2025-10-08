Stockholm'de 'Connect To Türkiye' Etkinliği: THY ile Ankara'ya Yeni Hedefler

Stockholm'de düzenlenen 'Connect To Türkiye' etkinliğinde THY, Türkiye'nin turistik zenginliklerini tanıttı; Ankara'ya yeni uçuşlar ve 5 milyon turist hedefi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:20
Stockholm'de 'Connect To Türkiye' Etkinliği: THY ile Ankara'ya Yeni Hedefler

Stockholm'de 'Connect To Türkiye' ile Türkiye tanıtıldı

THY'nin başkent ve turizm hedefleri öne çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Türk Hava Yolları (THY)'nin Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği düzenlendi. Program, tarihi Stockholm Belediye Binası'nda gerçekleştirildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm dünyadaki gurur kaynağımız. Dünyanın her yerine THY ile gidiyoruz ve gittiğimiz her yerde de THY'yi görmekten mutlu oluyoruz." dedi.

Oktay, Stockholm'de farklı amaçlarla bir araya geldiklerini belirterek, THY'nin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlamayı, ayrıca Türkiye ve İsveç arasındaki turizm hareketliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Oktay, "Ankara'dan yurt dışındaki diğer başkentlere ve önemli şehirlere THY ve AJet aracılığıyla erişimin artırılması ile hem Ankara'nın tanıtılması hem de başkentimizden gelen turist sayısının artırılması için de buradayız. Bu ay itibarıyla 4 yeni uçuşa başlıyor olacağız. Barselona, Madrid, Tiflis ve Erbil."

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise THY ve AJet uçuşlarının sağlık ve eğitim turizmiyle desteklenebileceğini vurguladı; Ankara'daki hastane, eğitim kuruluşları, otel ve turizm acenteleriyle iş birliği yapılarak başkente katma değeri yüksek turistlerin getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bolat, Ankara'ya 5 milyon turist getirme hedeflerinden söz ederek, "Nasıl ki Antalya'ya 17,5 milyon turist geliyorsa, İstanbul'a 23 milyon kişi geliyorsa ki bunların büyük bir kısmı turist, Ankara'ya da 5 milyon turist yakın zamanda ulaşılabilir bir hedef."

Etkinlikte ayrıca, katılımcılar arasında bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis başarıları nedeniyle kutlandı; Duplantis de THY'nin programından çok etkilendiğini söyledi.

Connect To Türkiye buluşmasında konuklara Türk çayı ve kahve ikram edildi ve ebru sanatından örnekler sunuldu. Etkinliğe, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ile çok sayıda davetli katıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye'nin kültürel ve turistik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği düzenlendi. Programda, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay,(Sağda), THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat (Sağda), İsveçli atlet Armand Duplantis'le bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı
3
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
4
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
5
Özgürlük Filosu'na İsrail Saldırısı Bursa ve Çanakkale'de Protesto Edildi
6
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
7
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?