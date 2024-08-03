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Stockholm'de Filistin Destekçileri Protesto Gerçekleştirdi

İsveç’in başkenti Stockholm’de, Filistin destekçileri Gazze’ye yönelik saldırılara karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 17:52
Stockholm'de Filistin Destekçileri Protesto Gerçekleştirdi

Stockholm'de Filistin Destekçileri İsrail'e Tepki Gösterdi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi bir grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstermek üzere bir protesto gerçekleştirdi.

Gösterilerin Nedeni

Ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların sona ermesini, derhal bir ateşkes ilan edilmesini ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmesini talep etti.

Sloganlar ve Talepler

Göstericiler, "Çocuk katili Netanyahu", "Netanyahu terörist", "İsrail terör devleti", "Filistin’e özgürlük" ve "Boykot İsrail" gibi sloganlar attı. Ayrıca, "ABD finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun" ve "Gazze'nin işgaline hayır" yazılı dövizler ve pankartlar taşıdılar.

Uluslararası Tepkiler

Protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirirken, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteği eleştirdi ve çözüme yönelik adımlar atılması çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla itham ettikleri ABD'ye de tepki gösterdiler.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.

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