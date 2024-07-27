Stockholm'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İsveç’in başkenti Stockholm'de, ABD’nin Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Odenplan Bölgesi'nde Toplandılar

Filistin destekçileri, Odenplan bölgesinde bir araya gelerek, İsrail'in Gazze üzerindeki kuşatmasını kınadılar. Göstericiler, İsrail’in yönetiminin bu saldırılarının savaş suçu olarak kabul edilmesini talep etti.

Sloganlar ve Pankartlarla Protesto

Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdılar. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin’e özgürlük" sloganları atarak, İsrail’in işlediği savaş suçlarına ABD’nin ortak olduğunu vurguladılar.

Dror Feiler'in Açıklamaları

Eylemde konuşan İsveçli aktivist Dror Feiler, "Filistinlilere desteğimizi göstermek için buradayız çünkü buna her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı. Feiler, Filistinlilerin 1947’den bu yana devam eden mücadelesinin dünya genelinde görmezden gelindiğine dikkat çekti.

Feiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresindeki konuşmasını, "Kongredeki en utanç verici konuşma" olarak nitelendirerek, "O 54 dakikalık utanmaz yalanlarla dolu konuşmayı, ABD’yi yöneten birçok siyasetçi alkışladı." dedi.