Stockholm'de Filistin'e Destek Gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı seslerini yükseltti.

Odenplan'da Toplandılar

Gösteri, Odenplan meydanında gerçekleştirildi. Katılımcılar, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" gibi mesajların yer aldığı pankartlar taşıdı.

Çocukların Durumu Üzerine Tepkiler

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu vurguladılar.

Aktivistlerin Görüşleri

Gösteriye katılan aktivistlerden Uno Horm, İsveç hükümeti'nin İsrail'i desteklemeye devam etmesinin "trajik" olduğunu belirtti. Horm, "Gazze'de yaşanan soykırım, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü şeydir" dedi.

Medya ve Hükümete Tepki

İsveç'teki medyanın Gazze'deki olayları yeterince haberleştirmediğini ifade eden Horm, halkın Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

Dünyanın Sessizliği

Aktivist Maya Veliz Wastberg, Gazze'deki durumu "soykırım" olarak tanımlarken, dünyanın bu konudaki sessizliğine anlam veremediğini dile getirdi. Wastberg, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tarihi bir kıyaslama yaparak, "Netanyahu, Hitler'in 70 yıl önceki korkunç kararlarının aynısını alıyor" sözlerini söyledi.

Geçmişten Bugüne Protesto

Titti Wastberg ise 1983 yılında İsrail'in boykot edilmesi için yapılan protestolara katıldığını belirtti. Wastberg, geçmişteki tecrübeleriyle ilgili, "O dönemde anti-semitik olmakla suçlandım ve bu durum hâlâ devam ediyor. Bu duruma derin bir üzüntü içindeyim" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.