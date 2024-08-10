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Stockholm'de Filistin İçin Destek Yürüyüşü

İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze'nin korunması için kitlesel bir destek yürüyüşü düzenlendi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:44
Stockholm'de Filistin İçin Destek Yürüyüşü

İsveç'te Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla büyük bir destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Odenplan'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne doğru ilerledi.

Protestocu Kalabalık Pankartlarla Mesaj Verdi

Etkinliğe katılanlar, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin'e özgürlük" gibi sloganlar attı. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu ileri sürdü.

İşkence ve İnsan Hakları İhlalleri Gündemde

Yürüyüşe katılan Malin Akerström, özgürlük mücadelesinin önemine vurgu yaparak, "İsrail hapishanelerindeki mahkumların işkence ve tacize uğradığına dair birçok haber var. Bu olaylar yıllardır devam ediyor ve bu, kesinlikle kınanmalıdır," dedi.

Uluslararası İnsan Hukuku Eleştirisi

Etkinliğe katılan Hakan Larsson ise, Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde gördüğü muameleleri eleştirerek, "Bu durum uluslararası insan hukuku açısından kabul edilemez. Bu nedenle burada toplandık ve dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı....

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları protesto için Odenplan'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı....

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları protesto için Odenplan'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı....

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları protesto için Odenplan'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı....

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları protesto için Odenplan'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı....

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları protesto için Odenplan'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne doğru yürüdü.

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