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Stockholm'de Gazze'ye Destek Gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze'deki saldırılara tepki gösteren 3 bin kişi toplandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:26
Stockholm'de Gazze'ye Destek Gösterisi

İsveç'te Gazze'ye Destek Gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırılara karşı protesto düzenlendi. Binlerce kişi, Filistinli sivillere yönelik saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Protesto Detayları

Odenplan bölgesinde toplanan yaklaşık 3 bin gösterici, 'Özgür Filistin, Özgür Gazze', 'Soykırımı durdurun', 'İsrail'e boykot' gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Raoul Wallenberg Meydanı'na yürüyen kalabalık, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganlarını haykırdı.

Akademisyenden Sert Eleştiriler

Gösteriye katılan Uppsala Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumu 'devam eden soykırım' olarak nitelendirerek, "Tavır almamak sizi, devam eden soykırımı kolaylaştırmaktan suçlu kılar." dedi.

Gardell, uluslararası toplumun, bu durumu durdurma sorumluluğu olduğunu da vurguladı ve İsrail'in uluslararası sözleşmelere uymadığına dikkat çekti.

İsveç Hükümeti Üzerine Eleştiriler

Gardell, İsveç hükümetinin insan hakları konusundaki sessizliğinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Mevcut hükümetten çok utanıyorum. Hiçbir şey yapmamaları beni utandırıyor." ifadelerini kullandı.

Eygi'nin Ölümü ve Suçlamalar

Göstericiler ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'ye dikkat çekerek, bu olayın bir cinayet olduğunu ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Yahudi Aktivist Dror Feiler'ın Açıklamaları

Yahudi aktivist Dror Feiler de, Gazze'ye yönelik saldırıların aciliyetini vurguladı. Feiler, "İsrail’in gerçekleştirdiği şiddete karşı durmalıyız. Suçlular, tarih önünde hesap vermelidir." dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

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