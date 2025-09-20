Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi — 'Soykırım Durdurulsun'

Stockholm'de yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'deki 'soykırım savaşının' sona ermesini, silah ambargosu ve boykot çağrılarını talep etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:11
Stockholm'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen protestocular, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü "soykırım savaşının" sona ermesini talep etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrailli şirketlerin boykot edilmesi ve İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istedi.

Gösteride atılan sloganlar

Gösteride katılımcılar "Bu bir savaş değil, soykırım", "Özgür Filistin", "Katil İsrail" ve "Direniş, özgürlük, adalet ve yeniden yapılanma" sloganları attı ve "Soykırımı durdurun" mesajı verdi.

Jan Guillou'nun açıklamaları

Gösteriye destek veren İsveç'in en büyük gazetesi Aftonbladet'in köşe yazarı Jan Guillou, AA muhabirine İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığını söyledi.

Guillou, eskisine göre Filistinlileri destekleyenlerin oranının arttığını belirterek: "Burada toplandık çünkü gerçeği dile getirmek zorundayız. Filistin’de yaşanan şey bir soykırımdır. Bunu herkes görebiliyor. İsveç'te çok az kişi bunu kabul etmeye cesaret ediyor. Soykırımı açıkça kabul etmeleri için hükümetimizi zorlamalıyız."

Filistin konusunda dünyanın bölündüğünü ifade eden Guillou, şunları söyledi:

"Dünya sessiz değil ama bölünmüş durumda. Amerika, İsrail’in yanında. İsveç de bugün İsrail’in gelecekteki müttefiki olma yolunda ilerliyor. Ama Norveç, İrlanda ve özellikle Türkiye bu olanlara gözlerini kapatmıyor ve Filistin'i destekliyor. Dünya ikiye ayrılmış durumda. İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu uluslararası kamuoyunda çok şey kaybetti. Bütün köprülerini yıktı. Yine de durdurulamazmış gibi davranıyor. Çünkü kafasında tek bir hedef var: Siyonist hayali gerçekleştirmek. Filistin'i yok etmek."

