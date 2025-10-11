Stockholm'de İsrail'in Gazze'ye Yardım Filolarına Saldırısı Protesto Edildi

Stockholm'de eylemciler, İsrail'in Küresel Sumud ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırılarını kınadı; İsveç hükümetinden hukuk talebi yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 19:48
Stockholm'de toplanan eylemciler, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na yönelik saldırıları kınadı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla hareket eden göstericiler, Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi.

Eylemciler, İsveç hükümetinden İsrail'de işkence gören aktivistler için hukuk mücadelesinin başlatılmasını ve haklarının aranmasını talep etti. Göstericiler "Özgür Filistin için İsrail'e tam ambargo" ve "İnsanlığın umudu Özgürlük Filosu'na saldırılar kabul edilemez" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na kadar yürüdü.

Anita Salven'in Açıklaması

Protestoya katılan İsveçli aktivist Anita Salven, AA muhabirine Gazze ve Batı Şeria'da süregelen acımasız soykırım nedeniyle eyleme katıldığını söyledi.

Salven, Gazze'ye yardım götüren filoları överek, onlar sayesinde dikkatlerin Gazze üzerine çekildiğini belirtti.

"Bu bir savaş değil, iki eşit gücün olduğunu iddia etmek tamamen saçma. Aksine, bu bir soykırımdır. Silahsız, yiyeceksiz, susuz insanlar, bu bombalara ve mermilere maruz kalıyor. Bu o kadar korkunç bir şey ki, hissedilen şeyi tarif etmek bile mümkün değil. Sivillerin açlıktan ve susuzluktan ölmesi korkunçtur. Bu o kadar acımasız ki, bu gerçekten tarif bile edilemez. Ama kesinlikle savaş değil. Hamas'a karşı bile bir savaş değil ve dahası Hamas, Filistinlilerdir. Kendi topraklarını her türlü araçla savunma hakları var."

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alırken Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırılar protesto edildi.

