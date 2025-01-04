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Stockholm'de Yüzlerce Kişi İsrail'i Protesto Etti

Stockholm'de düzenlenen protestoda, İsrail'in Gazze saldırılarına son vermesi çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:03
Stockholm'de Yüzlerce Kişi İsrail'i Protesto Etti

İsveç'in Başkenti Stockholm'de Büyük Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. Protesto gösterisi, şehrin Odenplan bölgesinde toplandı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkesin ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için çağrıda bulundu. Eylemde taşınan pankartlarda "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" ifadeleri dikkat çekti.

Protestocular, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne kadar yürüdüler.

Aktivistlerden Sert Eleştiriler

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Aliki Harvey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in hedefinin büyük İsrail olduğunu ve bu durumu durdurmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Harvey, uluslararası topluma seslenerek, "Burada özgür bir Filistin'e destek vermek için bulunuyorum. Uluslararası toplumun bir araya gelerek İsrail'i gözlemlemesi, silah tedarikini kesmesi ve savaşı durdurması gerektiğini vurguladı. ABD'nin İsrail'e silah verilmesini durdurması gerektiğini söyleyen Harvey, İsrail'in savaş suçlarından mahkemeye çıkarılması ve hesap vermesinin sağlanması gerektiğini dile getirdi. "Çünkü İsrail kendini savunmayı iddia ettiği sürece; agresif olmaya ve mümkün olan her toprağı ele geçirmeye çalışan bir terör devleti olmaya devam edecek. Hedef büyük İsrail, hepimiz bunu biliyoruz," diye ekledi.

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