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Stockholm Üniversitesinde Ayrımcılık Skandalı: Türk Öğrenci Hukuk Mücadelesini Sürdürüyor

Fatma Zehra Solmaz, Stockholm Üniversitesi'nde ayrımcılığa uğradığını belirterek bireysel hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:34
Stockholm Üniversitesinde Ayrımcılık Skandalı: Türk Öğrenci Hukuk Mücadelesini Sürdürüyor

Stockholm Üniversitesinde Ayrımcılık Skandalı: Türk Öğrenci Hukuk Mücadelesini Sürdürüyor

Fatma Zehra Solmaz, İsveç'in Stockholm Üniversitesinde yaşadığı ayrımcılığı dile getirerek hukuk mücadelesini sürdürüyor. Staj başvurusu reddedilen Solmaz, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya girişini engellediği gerekçesiyle ayrımcı bir muameleye maruz kaldığını ifade etti.

Solmaz, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyken 23 Kasım 2022'de Erasmus+ programı kapsamında staj başvurusunda bulundu. Yaklaşık iki ay sonra Stockholm Üniversitesi'nden gelen olumsuz yanıt, gerekçesi ile onu hayrete düşürdü.

Ayrımcı Bir Red Mektubu

Profesör Per Carlbring tarafından kendisine gönderilen red mektubunda, "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." ifadeleri yazıyordu. Bu yanıt karşısında şok olduğunu söyleyen Solmaz, derhal üniversiteye şikayette bulundu.

Universite, ikna edici bir sürecin yürütülemediğini açıklayarak, olayı inceleme sözü verdi. Ancak iki ay süreyle herhangi bir geri dönüş yapmaması, Solmaz’ı hayal kırıklığına uğrattı.

Ayrımcılığın Tespiti

Stockholm Üniversitesi, 5 Aralık 2022 tarihinde Solmaz’a üniversitenin Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr tarafından bir özür mektubu gönderdi. Mektupta, Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğu kabul edildi.

Geçen hafta, İsveç Ayrımcılık Ombudsmanlığı, Solmaz’ın başvurusunu değerlendirerek üniversitenin ayrımcılıktan suçlu olduğuna karar verdi ve süreci mahkemeye taşımamaya karar verdi.

Hukuku Sırtında Taşıyan Bir Öğrenci

Fatma Zehra Solmaz, yaşadığı bu olumsuz durumu kendi üzerinden silmek yerine hukuki mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti. "Bu olay sadece benimle sınırlı kalmamalı, başkalarının da başına gelmemesi için bu meseleyi daha üst seviyeye taşımak istiyorum," diyen Solmaz, gerekli yasal süreçlerin yerine getirilmesini talep ediyor.

Yaşanan bu olay, hem eğitim dünyasında hem de toplumsal olarak ayrımcılığa karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğinin altını çizmektedir.

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