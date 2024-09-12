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Stoltenberg Münih Güvenlik Konferansı Başkanlığına Aday Gösterildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Münih Güvenlik Konferansı başkanı olacağı iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:35
Stoltenberg Münih Güvenlik Konferansı Başkanlığına Aday Gösterildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Münih Güvenlik Konferansı'na Aday Gösterildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Almanya'nın Münih şehrinde her yıl düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda başkanlık yapacağı iddiaları ortaya atılıyor.

Stoltenberg'in Geleceği ve Münih Güvenlik Konferansı

Almanya Redaksiyon Ağı'nın aktardığına göre, Stoltenberg, 2025 yılında mevcut başkan Christoph Heusgen'in görev süresinin sona ermesiyle birlikte bu pozisyona geçmesi bekleniyor. Haberde, Münih Güvenlik Konferansı Vakfı'nın bu kararı almak üzere çalıştığı ifade edildi.

Tarihi Bir Değişim

Böylelikle, Münih Güvenlik Konferansı'nın başkanlık koltuğuna ilk kez bir Alman dışı ismin geçmesi bekleniyor. Münih Güvenlik Konferansı Vakfı'nın Başkanı Wolfgang Ischinger, Stoltenberg'in başkanlığına dair "kıyaslanmayacak kadar iyi seçim" yorumunu yaptı.

Stoltenberg'in Görev Değişimi

Stoltenberg, 1 Ekim tarihinde NATO Genel Sekreterliği görevini eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye devredecek. Heusgen ise Münih Güvenlik Konferansı başkanlığı görevine 2022 yılında getirilmişti.

Münih Güvenlik Konferansı Nedir?

Her yıl şubat ayında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı, üst düzey siyasetçiler, savunma uzmanları ve askeri temsilcilerin yanı sıra savunma sanayisi temsilcilerinin bir araya gelerek güvenlik politikaları üzerine tartıştığı önemli bir platformdur.

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