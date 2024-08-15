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Stonehenge Taşlarının Gizemi: İskoçya'dan Gelen Bir Taş Mi?

Araştırmalar, Stonehenge'deki bir taşın İskoçya'dan getirilmiş olabileceğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:20
Stonehenge Taşlarının Gizemi: İskoçya'dan Gelen Bir Taş Mi?

İskoçya'dan Gelen Taşın Sırrı

İngiltere'nin Salisbury kentinde bulunan tarihi Stonehenge'in taşlarından birinin, yaklaşık 750 kilometre mesafedeki İskoçya'nın kuzeydoğusundan getirildiği düşünülüyor.

Araştırmanın Bulguları

İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bu taşın sürüklenerek veya yüzdürülerek taşındığını öne sürüyor. Araştırmanın sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı ve Stonehenge'deki taşların kimyasal bileşimlerini inceledi.

Değişen Perspektifler

Çalışmanın yazarlarından Rob Ixer, "Bu keşif, yalnızca Stonehenge hakkında değil, aynı zamanda geç Neolitik Dönem ile ilgili tüm görüşlerimizi yeniden değerlendirmemizi sağlıyor." şeklinde bir yorum yaptı. Bu durum, tarihsel anlayışımızı köklü bir şekilde değiştirebilir.

Araştırmanın daha fazla detayı ve sonuçları, arkeoloji dünyasında heyecanla bekleniyor.

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