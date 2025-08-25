DOLAR
Store: Norveç, Ukrayna'ya Güçlü Desteğini Sürdürecek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Kiev'de Zelenskiy ile görüşerek Norveç'in Ukrayna'ya verdiği güçlü desteğin Nansen Programı ve 695 milyon dolarlık savunma desteğiyle süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:07
Kiev görüşmesi sonrası dayanışma ve somut destek mesajları

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında Store, Norveç'in desteğinin devam edeceğini belirtti.

NRK televizyonuna göre Store, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını tekrar ederek, “Rusya, bizim komşumuz ve başka bir komşuya saldırdı. Dolayısıyla Ukrayna'nın yaptığı şey, sadece kendisini savunmak değil aynı zamanda önemli Avrupa ilkelerini de savunmaktır.” dedi.

Store, Nansen Destek Programı kapsamında sağlanan olağanüstü desteğin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve ziyaret sırasında bu mesajı Ukrayna'ya iletmenin doğru olduğunu söyledi.

Ayrıca Store, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin artırılmasının en iyi güvenlik garantisi olduğunu vurguladı ve Rusya'ya yaptırımlar aracılığıyla daha fazla baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Store'un ziyaretinden memnun olduğunu bildirdi. Zelenskiy, Store ile savunma, enerji işbirliği ve güvenlik garantileri ile yaptırımlar gibi konularda kapsamlı görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Store, önceki gün Almanya ile işbirliği içinde yaklaşık 695 milyon dolar tutarındaki savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ulaştırılacağını da açıklamıştı.

