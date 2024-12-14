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Stratcom Summit '24: Arnavutluk ve Bulgaristan'ın Dijitalleşme Yolunda Yapay Zeka Vurgusu

Stratcom Summit '24'te Arnavutluk ve Bulgaristan'ın dijitalleşme süreçleri yapay zeka ile ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:01
Stratcom Summit '24: Arnavutluk ve Bulgaristan'ın Dijitalleşme Yolunda Yapay Zeka Vurgusu

Stratcom Summit '24'te Arnavutluk ve Bulgaristan'ın Dijitalleşme Süreçleri Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '24) bu yıl "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirildi. Zirvede, "Modernlik için Yenilikçilik: Arnavutluk Devleti Dijital Devrimi" ve "Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için Yapay Zeka Odaklı İletişim: Bulgaristan ve Ötesi için Fırsatlar" başlıklı iki ana oturum yapıldı.

Arnavutluk: Dijitalleşme ve Yapay Zeka Güvenilirliği

İlk oturumu BBC haber spikeri Louisa Pilbeam'ın moderatörlüğünde yürütülürken, Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi konuşma yaptı. Hysi, yapay zekanın geleceği ve dijitalleşmenin sağladığı avantajlar için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür etti.

Hysi, Arnavutluk’ta vatandaşların idari süreçleri hızlandırdığına dikkat çekerken, yapay zekanın güvenilirliğinin en büyük sorun olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, yeni kamu hizmetleri projesinin şeffaflık artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini açıkladı. Hysi, çocuklara erken yaşta kodlama öğretmeyi hedefleyen “Akıllı laboratuvar” projesini de tanıttı.

Bulgaristan: Yapay Zeka ile İnovasyon ve Ekonomik Büyüme

İkinci oturum ise moderatör Robyn Dwyer tarafından yönetildi. Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, yapay zekanın sunduğu yeniliklerin getireceği kolaylıklar hakkında heyecanını dile getirdi. Yakimov, risksiz bir ortamın oluşturulmasının önemli olduğunu ve bu bağlamda siber güvenlik yasalarının gerekliliğine dikkat çekti.

Bulgaristan'ın ChatGPT benzeri yerel bir yapay zeka sohbet robotu geliştirmekte olduğunun altını çizen Yakimov, kırsal kesim altyapısının iyileştirilmesi için gayret harcadıklarını belirtti. Ayrıca, beyin göçü ile mücadele için yapay zeka alanında çalışan uzmanlara rekabetçi maaşlar sunulduğunu ifade etti. Yakimov, yapay zekanın insan çalışmasını tamamlayıcı bir araç olacağını ve tüm paydaşların işbirliği yapması gerektiğine değindi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm"...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '24) "Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için Yapay Zeka Odaklı İletişim: Bulgaristan ve Ötesi için Fırsatlar" başlıklı oturum yapıldı. Oturumda Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm"...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '24) "Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için Yapay Zeka Odaklı İletişim: Bulgaristan ve Ötesi için Fırsatlar" başlıklı oturum yapıldı. Oturumda Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, konuşma yaptı.

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