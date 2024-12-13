Stratcom Summit '24: Dijital Dönüşüm ve Stratejik İletişimde Yeni Yaklaşımlar

Stratcom Summit '24 İstanbul'da Düzenlendi

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '24), İstanbul'da "Ulusal Stratejide Yapay Zeka: Dijital Dönüşüm ve Stratejik İletişimde Hükümet Perspektifleri" paneliyle kapılarını açtı. Etkinlikte, Robyn Dwyer moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, birçok ülkeden bakanlar yer aldı.

Panele Katılan Konuşmacılar

Panelde Gabon İletişim ve Medya Bakanı Laurence Ndong, Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic, Pakistan Federal Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makary ve Togo İletişim, Medya ve Kültür Bakanı Yawa Ahofa Kouigan gibi isimler yer aldı.

Yapay Zeka ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Ndong, yapay zekanın toplumu şekillendirmedeki rolüne vurgu yaparak, vatandaşlarına fayda sağlamaya yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti. Ristic ise, teknolojinin yanlış kullanımının risklerine dikkat çekti.

Tarar, dezenformasyonla mücadelede fırsatların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerken, Lübnanlı Bakan Makary, yapay zekanın savaş sırasında olumsuz deneyimlere sebep olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Kouigan, yapay zekanın insanlığın yararına çalışması gerektiğini vurguladı.

Zirvenin Teması ve Hedefleri

Stratcom Summit '24, 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenirken, dijital dönüşüm ve yeni iletişim yöntemleri üzerine uluslararası düzeyde bir tartışma platformu sunmayı amaçlıyor. Yapay zeka haberciliği, dezenformasyonla mücadele ve etik konular zirvenin ana başlıkları arasında yer alıyor.

Etkinlik, katılımcıların dijital dünyadaki gelişmeleri daha iyi anlaması için önemli bir fırsat sunuyor ve stratejik iletişim alanındaki en son eğilimleri ele alıyor.