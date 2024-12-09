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Stratcom Summit 24: İstanbul'da Yapay Zeka ile İletişim Devrimi

Stratcom Summit 24, 13-14 Aralık'ta İstanbul'da 'Yapay Zeka ile İletişim' temasını tartışmak üzere toplanıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:01
Stratcom Summit 24: İstanbul'da Yapay Zeka ile İletişim Devrimi

Stratcom Summit 24, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla 13-14 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu zirvenin uluslararası işbirliğini güçlendireceğini ve çözüm odaklı yaklaşımları hayata geçireceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, forum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Fahrettin Altun'un açılış konuşmalarıyla başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da etkinliğe katılacak.

Etkinlikte Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming'in video mesajı da paylaşılacak. Forumda birçok ülkenin bakanları ve iletişim kurumlarının başkanları panellerde yer alacak.

Yapay zekanın etkileri masaya yatırılacak

Stratcom Summit 24, yapay zekanın iletişim alanında yarattığı değişimleri tartışırken, kamu iletişimi, dijital medya ve kriz yönetimi gibi güncel konuları da ele alacak. Etkinliğe 30 farklı ülkeden 64 uzman katılacak ve 3 binden fazla yerli ve yabancı misafirin ağırlanması planlanıyor.

İlk gün gerçekleştirilmesi beklenen paneller arasında "Ulusal Stratejide Yapay Zeka", "Dijital Şeffaflık", ve "Dezenformasyonla Mücadele" gibi önemli konular yer alıyor. İkinci günde ise kriz iletişimi ve siber güvenlik üzerine atölyeler düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, etkinliğin başlangıcından bu yana Stratcom'un uluslararası iletişim alanında önemli bir platform haline geldiğini ifade etti. Yapay zekanın iletişimde sunduğu fırsatlar kadar, beraberinde getirdiği risklerin de ele alınacağı bu zirvenin, dünya genelindeki katılımcılara önemli bir katkı sağlayacağına inandığını ekledi.

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