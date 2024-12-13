Stratcom Summit 24 İstanbul'da Yapay Zeka Tartışmaları Başladı

Stratcom Summit 24 İstanbul'da Başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu (Stratcom Summit 24), "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da başladı. Forum, zengin içeriği ve katılımcılarıyla dikkat çekiyor.

Açılışta Önemli İsimler Yer Aldı

İstanbul'daki otelde gerçekleştirilen forumun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. İlk gün programında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuşmalar yaptı. Toplantıya AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, akademisyenler, uzmanlar ve birçok yerli ile yabancı misafir katıldı.

Yapay Zeka İletişim Alanını Dönüştürüyor

Stratcom Summit 24'te, yapay zekanın iletişim alanındaki dönüşümüne odaklanılacak. Uluslararası iletişimin önde gelen isimlerini bir araya getiren forumda, yapay zeka ile iletişimde karşılaşılan fırsatlar ve zorluklar değerlendirilecek.

Forumda, kamu iletişimi, yeni iletişim stratejileri, habercilik, dijital medya, diplomasi, dezenformasyonla mücadele, kriz yönetimi, dijital etik ve siber güvenlik gibi güncel konular gündeme gelecek.

Panikler ve Oturumlar

Stratcom Summit 24'te, 30 ülkeden 64 yerli ve yabancı uzman konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte 8 panel, 4 ana konuşma ve 6 bire bir oturum gerçekleştirilecek. Forum, 3 binden fazla katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.

İlk gün düzenlenecek paneller arasında "Ulusal Stratejide Yapay Zeka: Dijital Dönüşüm ve Stratejik" ve "Yapay Zeka Çağında Dijital Şeffaflık: Veri Güvenliği ile Kamu Yararını Sağlamak" gibi önemli konular yer alıyor.

Bire Bir Oturumlar

Forumun ilk gününde Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh farklı konularda konuşmalar yapacak.

İkinci Gün Panel Konuları

Etkinliğin ikinci gününde ise "Yapay Zeka Destekli Kriz İletişimi: Kamu Güvenliği için Stratejiler" ve "Yapay Zekanın Gazetecilik Üzerine Etkisi: Deepfake Tehdidi Karşısında Tarafsızlığı ve Doğruluğu Koruyabilme" gibi konular uzmanlar tarafından ele alınacak.

Etkinlik Alanında Stantlar ve Deneyim Alanları

Etkinlik alanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı gibi kuruluşların standları yer alırken, katılımcılara özel tasarlanmış yapay zeka deneyim alanları da sunuluyor.