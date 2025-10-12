Strazburg'da 'Kuşaktan Kuşağa': Fransa'daki Türk Diasporasının 60. Yılı Kutlandı

YTB ev sahipliğinde gala ve anma programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fransa'nın Strazburg kentinde "Kuşaktan Kuşağa: Fransa'daki Türk Diasporasının 60. Yılı Programı"nı düzenledi. Türkiye ile Fransa arasında 8 Nisan 1965 tarihinde imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen gala programına YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Murat Onart ve çok sayıda davetli katıldı.

Programdaki etkinlikler ve sergi

Etkinlik kapsamında, Uluslararası Dayanışma İçin Türk Derneği ATSİ ile ortak hazırlanan ve 15 parçadan oluşan fotoğraf ve gazete kupürleri sergisi ziyaretçilerle buluştu. Sanatolia Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sanat Yönetmeni Tamer Barış Ülger ve orkestrası da programa müzik ziyafeti sundu.

Konuşmalar: Gurur, bağlılık ve başarı vurgusu

YTB Başkanı Abdulhadi Turus konuşmasında, Fransa'daki Türk toplumunun 60 yılı aşkın emek, fedakarlık ve başarı dolu yolculuğunu anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Turus, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, öz kimliğini koruyarak Fransa'ya katkı sunan, iki ülke arasında gönül köprüsü kuran tüm vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz. Fransa'daki Türk toplumu karşılaştığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı bilen ve bugün kendi başarı hikayesini yazmış olan bir topluluktur." ifadelerini kullandı.

Turus, artık Türklerin "sadece çalışmak ve dönmek için Fransa'da olmadığını", her iki ülkeye katkı sunan, kalbi Türkiye ile atan, aklıyla Fransa'da başarıdan başarıya koşan bir toplum olduklarını belirtti. Fransa'daki Türk toplumunun kendini sürekli geliştirdiğini ve yer aldığı her alana özgün katkılar sunduğunu vurguladı.

Turus ayrıca, "Sivil toplum alanında başarısı ile birinci neslimizin mücadele azmi ve üretkenliğini daha da ileri noktalara taşıyan, sadece Fransa Türk toplumuna değil; Fransa'ya, Türkiye'ye ve hatta dünyadaki tüm mazlumlara destek olmaya devam eden Türk toplumu ile iftihar ettiğimizi belirtmek isterim." dedi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ise "Bugün bir yolculuğun, bir dostluğun hikayesini hatırlamak için burada bulunuyoruz." sözleriyle başladığı konuşmasında, 8 Nisan 1965 tarihli iş gücü anlaşması çerçevesinde Fransa'ya gelen Türklerin kısa sürede bu ülkede kök saldığını belirtti. Demirer, "Bugün 800 bin nüfusumuzla en büyük ikinci Türk diasporasına ev sahipliği yapan Fransa'daki Türk toplumu üretken ve çalışkan bir topluluktur." dedi.

Göçün kuşaklara yansıması

Fransa'ya göç eden birinci nesli temsilen Ali İşbaz, duygularını paylaşarak, "Yaklaşık 50 yıl önce, 1978 yılında öğrenci vizemle geldiğim Fransa, benim için bir umut yolculuğuna dönüştü. Biraz çalışır, ülkeme dönerim diyordum, ama hayatın planı daha farklı oldu." diye konuştu. İşbaz, ilk çalıştığı fabrikada Fransızca konuşabilen ilk Türk olduğunu ve aradan geçen yarım asırın ardından 4. ve 5. nesli görmenin kendisini duygulandırdığını söyledi.

Dördüncü nesli temsilen Rabia Acer de konuşmasında, "60 yıl önce dedelerimiz, ninelerimiz çalışmak için uzak ülkelere gittiler. Fransa da bu ülkelerden biriydi. Onlar burada çok çalıştılar, zorluklara katlandılar ama ailelerini, kültürlerini, Türkçeyi ve Türkiye'yi hiç unutmadılar." dedi. Acer, bugünkü neslin hem Türkiye'ye hem Fransa'ya bağlı olduğunu belirterek, "Her iki ülkemizi de çok seviyoruz, Türkçeyi de Fransızca kadar iyi konuşmak için gayret ediyoruz. Bugün burada, sizlere Türkçe hitap edebildiğim için çok mutluyum." sözlerini paylaştı.

2025 boyunca sürecek programlar

YTB, Türkiye ve Fransa arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılına özel olarak 2025 yılı boyunca çeşitli kültürel, sanatsal, sportif ve akademik çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda ilk etap etkinliği olarak Strazburg'da bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Program, Fransa'daki Türk diasporasının geçmişini anarken; günümüzdeki katkı, bağlılık ve kuşaklar arası sürekliliği vurguladı.

