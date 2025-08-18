Stubb: Ukrayna'da Kalıcı Barış İçin Çözüm Hemen Gerekli

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'tan Washington öncesi çağrı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya ile uzun bir sınır paylaştıkları için Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çözümlerin derhal üretilmesi gerektiğini söyledi.

Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantıdan önce açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamada, birçok Avrupalı liderin bugün Washington'da bir araya gelmesinin Ukrayna'ya olan desteğin etkin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Stubb, "Küçük bir ülkeden geliyor olabilirim ancak Rusya ile uzun bir sınırımız var. Kış Savaşı'ndan Devam Savaşı'na kadar Rusya ile bir geçmişimiz de var." dedi.

Stubb, 1944'te Ruslar ile bir çözüme ulaştıklarını ve 2025'te de çözüm bulacaklarına inandığını belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına son verecek ve kalıcı barışı sağlayacak çözümler hemen şimdi üretilmeli. Görev zor ama mümkün. Bunun için buradayız."