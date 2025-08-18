DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

Stubb: Ukrayna'da Kalıcı Barış İçin Çözüm Hemen Gerekli

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya ile sınır bağlamında Ukrayna'da kalıcı barış için acil çözümler gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 23:24
Stubb: Ukrayna'da Kalıcı Barış İçin Çözüm Hemen Gerekli

Stubb: Ukrayna'da Kalıcı Barış İçin Çözüm Hemen Gerekli

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'tan Washington öncesi çağrı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya ile uzun bir sınır paylaştıkları için Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çözümlerin derhal üretilmesi gerektiğini söyledi.

Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantıdan önce açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamada, birçok Avrupalı liderin bugün Washington'da bir araya gelmesinin Ukrayna'ya olan desteğin etkin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Stubb, "Küçük bir ülkeden geliyor olabilirim ancak Rusya ile uzun bir sınırımız var. Kış Savaşı'ndan Devam Savaşı'na kadar Rusya ile bir geçmişimiz de var." dedi.

Stubb, 1944'te Ruslar ile bir çözüme ulaştıklarını ve 2025'te de çözüm bulacaklarına inandığını belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına son verecek ve kalıcı barışı sağlayacak çözümler hemen şimdi üretilmeli. Görev zor ama mümkün. Bunun için buradayız."

İLGİLİ HABERLER

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri