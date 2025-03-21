Su Krizi Uyarısı: Uzmanlardan Kritik Tüketim Değişikliği Önerisi

Prof. Dr. Yusuf Demir, mevcut su kullanım alışkanlıklarının değişmemesi halinde su krizinin kitlesel göçlere yol açabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:40
Su Krizi Uyarısı: Uzmanlardan Kritik Tüketim Değişikliği Önerisi

Uzman Su Krizine Dikkat Çekiyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, mevcut tüketim alışkanlıklarının değişmemesi durumunda önümüzdeki çeyrek yüzyılda 1 milyara yakın insanın su krizi nedeniyle göç etmek zorunda kalabileceğini vurguladı. Bu açıklama, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Yaşam İçin Sorumluluk

Demir, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için hem devletler hem de bireyler için sorumlulukların bulunduğunu belirtirken, "Mevcut sularımızı korumak, su kullanımını düzenlemek ve sürdürülebilir bir su anlayışını hayata geçirmek hepimizin sorumluluğundadır" dedi.

Yerel Yönetimlerin Önemi

Yerel yönetimlerin bu süreçteki sorumluluğunun büyük olduğunu ifade eden Demir, "Suya sahip çıkmak ve onu tanımak, 7'den 70'e herkesin sorumluluğudur. Bir damla su bir can demektir. Su, bize verilen en büyük nimettir; petrolsüz yaşam olur, susuz yaşam olmaz," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Su Fakirliği Tehlikesi

Türkiye’nin su fakirliği sınırına yaklaştığını belirten Demir, dünya genelinde 2,5 milyardan fazla insanın su sıkıntısı çektiğini ve her gün yaklaşık 6 bin çocuğun suyla ilgili hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Küresel Su Kullanımındaki Artış

Demir, son yüzyılda küresel su kullanımının 6 kat arttığını belirtirken, bunu artan nüfus, sanayileşme ve plansız kentleşmenin sonucuna bağlıyor. "Su, sınırsız bir kaynak değildir. Boşa akan her damla, hepimizin geleceğini tehdit etmektedir" diyen Demir, temiz suya erişimin giderek zorlaştığına da dikkat çekti.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Türkiye'nin artık su zengini bir ülke olmadığını vurgulayan Demir, "Önümüzdeki yüzyılda tüm dünyada suya göre bir düzen kurulacak ve su, küresel mücadelelerin odak noktası olacaktır. 2025 yılı ocak ve şubat aylarında düşen yağışlar, uzun yıllık ortalamaların altında kalmıştır ve ülkemizin dörtte üçünde ciddi kuraklık yaşanmaktadır" diyerek uyarıda bulundu.

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