Su Marulu ve Sümbülü ile Atık Su Temizliği Projesi

İzmir'de Su Temizliği İçin Yenilikçi Proje

İzmir'de gerçekleştirilen bir projede, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) tarafından atık sudaki ağır metalleri temizlemek için su marulu ve su sümbülü kullanılıyor.

Biosistem Mühendisi Bayram Akyol'un Projesi

UTAEM'de görevli Biosistem Yüksek Mühendisi Bayram Akyol, merkezi havuzlarda su marulu ve sümbüller ile atık suların temizlenmesi üzerine bir çalışma başlattı.

Fitoremediasyon Yöntemi

Akyol, "Endüstriyel Atık Suların Fitoremediasyon Yöntemi ile Arıtılması ve Tarımsal Sulamada Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi" adlı projeyi hayata geçirdi. Bu yöntem ile bitkilerin özellikleri sayesinde atık sulardaki ağır metallerin temizlenmesi sağlandı.

Arıtılan Suyun Kullanım Alanları

Temizlenen su, UTAEM merkezindeki seralarda kullanılmaya başlanmış durumda. Akyol, bitkilerle yapılan bu çalışmaların atık suların temizlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kimyasal Kullanımına Gerek Yok

Akyol, projeye ilişkin bilgilerini paylaşarak, "Bu bitkiler suyla birlikte gelen kimyasal atıkları alma özelliğine sahip. Sıfır kimyasal kullanarak bu bitkilerin özelliğinden yararlanıyoruz. Bitkilere suyu verdiğimizde, kökleri kimyasal kirlilik unsurlarını bünyelerine çekiyor" ifadelerini kullandı.

Doğa Dostu Çözümler

Akyol, projelerinin amacının arıtılan suları tarıma kazandırmak olduğunu vurgulayarak, bu bitkilerle temizliğin yaklaşık 6 hafta sürdüğünü ve sistemlerin nehirler ile sanayi bölgelerindeki drenaj kanallarında da uygulanabileceğini ifade etti.

İzmir'de Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) tarafından yürütülen proje kapsamında su sümbülü ve marulu kullanılarak atık sudaki ağır metaller temizlendi.

İzmir'de Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) tarafından yürütülen proje kapsamında su sümbülü ve marulu kullanılarak atık sudaki ağır metaller temizlendi.