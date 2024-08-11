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Su Ürünleri Avcılığında Yenilikler: Hamsi İçin Yeni Kurallar

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılığında yeni kurallar ve avlanabilir miktarlar belirledi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:31
Su Ürünleri Avcılığında Yenilikler: Hamsi İçin Yeni Kurallar

Su Ürünleri Avcılığındaki İyileştirmeler

Tarım ve Orman Bakanlığı, hamsi gibi önemli türler üzerinde avcılık sınırlamalarını yeniden düzenledi. Bu düzenleme ile birlikte, hamsi için toplam avlanabilir miktar 400 bin ton olarak belirlendi.

Yeni Avcılık Kuralları

Bakanlık, hamsi ile birlikte toplamda 7 tür için avlanabilir miktarları belirlerken, leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi endemik türlerin avcılığının yasaklanmasına karar verdi.

Tebliğlerin Yayımlanması

Tarım ve Orman Bakanlığı, “6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ve “6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” adlı düzenlemeleri resmi olarak Resmi Gazete'de yayımladı. Bu tebliğlerle, 1 Eylül 2024 - 31 Ağustos 2028 tarihleri arasında alınacak önlemlerle su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.

Koruma Altındaki Türler

Bu düzenlemeyle beraber, biyoçeşitlilik açısından önemli sayılan türlerin avcılığı tamamen yasaklanarak korunması sağlanacak. Ayrıca, bazı türler için asgari avlanılabilir boy uzunluğu belirlenirken, mevcut boy uzunlukları da yeniden düzenlendi.

Amatör Avcılığa Yeni Uygulamalar

Amatör amaçlı su ürünleri avcılığına da bazı yeni uygulamalar getirildi. Ticari avcılıkta koruma altındaki türlerin amatör avcılığının yasaklanmasıyla bu türlerin korunması teşvik edilecek.

Sektör Paydaşlarıyla İş Birliği

Balıkçılık üretiminin %60'ını oluşturan hamsi için belirlenen avlanabilir miktar, bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak sektör paydaşlarıyla birlikte yönetilecek. Bu uygulamalar, denetim ve izleme sistemleriyle desteklenerek halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını artırmayı hedefliyor.

Tebliğler, 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girecek.

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