Su Üzeri Kurtarma Tatbikatı

MSB'den Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı Görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"ndan özel görüntüler paylaştı.

Gölbaşı'nda Tatbikat Gerçekleşti

MSB'nin sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Gölbaşı Arama Kurtarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınındaki Mogan Gölü'nde tatbikatın gerçekleştirildiği bildirildi.

Kurtarma Ekiplerinin Hazırlık Seviyesi

İhtiyaç anında her zaman müdahaleye hazır olan kurtarma ekiplerinin, bu tür eğitim ve tatbikatlar aracılığıyla hazırlık seviyelerini artırdıkları vurgulandı. Ayrıca, tatbikata dair çeşitli görüntüler de paylaşıldı.