Su Yollarındaki Antidepresan Kirliliğinin Balıklara Etkileri

Antidepresanların Su Yollarındaki Olumsuz Etkileri

Son dönemlerde Avustralya'da gerçekleştirilen bir araştırma, su yollarının antidepresan maddelerle kirlenmesinin balıklar üzerinde ciddi etkileri olabileceğini ortaya koydu.

Yapılan Araştırmanın Ayrıntıları

"Animal Ecology" dergisinde yayımlanan çalışmada, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan antidepresanların balıkların fiziksel ve davranışsal gelişimini nasıl etkilediği araştırıldı. Araştırma kapsamında, yaklaşık 3,600 adet yabani Lepistes balığı özel bir tanka alınarak, "Prozac" olarak bilinen fluoksetin adlı antidepresana maruz bırakıldı.

Uzun Süreli Gözlemler ve Bulunan Sonuçlar

Yaklaşık 5 yıl süresince gözlemlenen erkek lepisteslerin davranışları, beden durumları ve üreme yetenekleri incelendi. Bu süreç sonucunda, düşük dozda fluoksetin ile maruz kalan erkek lepisteslerin vücut kondisyonu ile üreme verimliliğinde belirgin bir azalma görüldü.

Ayrıca, antidepresana maruz kalmanın, lepisteslerin doğal ortamdaki değişikliklere karşı duyarlılıklarını etkileyebilecek durumları ve risk alma davranış çeşitliliğini azalttığı kaydedildi.

Uzman Görüşü

Araştırmanın önde gelen isimlerinden Dr. Upama Aich, her gün binlerce kimyasalın su yollarına bırakıldığını belirterek, bu durumun sadece üreme değil, aynı zamanda balıkların diğer erkeklerle mücadele ve genel hayatta kalma becerileri için de son derece önemli olduğunu vurguladı.