Suat Kılıç: Yeniden Refah, Gazze ve Kudüs'te Devletin Yanında

Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin Gazze ve Kudüs için devlet ve hükümetle dayanışma içinde en radikal adımları destekleyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:45
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Gazze ve Kudüs konusunda partinin devlet ve hükümetle tam dayanışma içinde olacağını açıkladı.

MYK toplantısı sonrası açıklama

Kılıç, partisinin genel merkezinde yapılan haftalık olağan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığını ve 3. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin hazırlıkların gözden geçirildiğini belirtti.

Gündemin en önemli maddesinin, İsrail'in geçen hafta Katar'a düzenlediği saldırı olduğunu söyleyen Kılıç, Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığını anımsattı. Bugün ise İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı başlattığını hatırlattı.

İsrail'e sert sözler ve uluslararası süreç vurgusu

Kılıç, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın kara saldırılarını duyururken kullandığı ifadeye ilişkin, "Hem soykırımcı, hem katil, hem faşist, hem ahlaksız, hem alçak hem de bir yandan yüzsüz ve aşağılık, 'Gazze yanıyor' diyerek Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sonuç bildirgesiyle dalgasını geçiyor. Bu bir itiraftır. Bu itirafın gereği bir gün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlarının kanıtı ve itirafı olarak masaya getirilecek, yüzüne vurulacak ve Katz, Netanyahu ile birlikte yargılanacak. Tıpkı Bosna'yı kan gölüne çeviren Sırp katillerin yargılandıkları gibi." ifadelerini kullandı.

"Yeniden Refah Partisi olarak Gazze ve Kudüs için alacağı en radikal kararlarda, atacağı en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız."

Ekonomi ve iç siyaset değerlendirmesi

Kılıç, ekonominin iyi gitmediğini ancak gündemin CHP olduğunu öne süren görüşlere tepki gösterdi. Enflasyon ve faiz oranlarını eleştiren Kılıç, "Bize ne Gürsel Tekin'den? Başka işimiz mi yok bizim? Allah aşkına. Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Karaman'dan geliyorum. Türkiye'nin gündemi, CHP değil, ekonomi, kayyum değil, ekmek kavgası." dedi.

Son olarak Kılıç, Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi'nin 16 Kasım ya da 30 Kasım tarihlerinden birinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde haftalık olağan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

