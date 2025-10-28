Suat Kılıç: Yeniden Refah'ın 3. Olağan Büyük Kongresi 16 Kasım'da — 100 Bin Katılımcı Hedefi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kongre hazırlıkları

Kılıç, Ankara'da 16 Kasım'da yapılacak 3. olağan büyük kongreye ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirterek, 'Uyanış, Diriliş ve Şahlanış Kongresi' olarak adlandırdıkları kongreyi Türkiye genelinden 100 bin kişilik bir katılımla gerçekleştireceklerini söyledi. Kılıç, '3. Olağan Büyük Kongre'miz sadece Milli Görüş tarihinin değil, tüm siyasi partilerin tanıklık ettiği en büyük siyasi parti kongresi ve en büyük siyasal buluşma olacak.' ifadelerini kullandı.

Tarım ve gıda enflasyonu uyarısı

Kılıç, Türkiye'nin acilen gıda enflasyonunu kontrol altına alması gerektiğini vurgulayarak, hububat, bakliyat, ete, süte, yumurtaya ve peynire erişimi kolaylaştıracak tarım politikalarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Açıklamasında, 'Vatandaş gübre alamıyor, duyan yok. Mazot zamları köylünün cebini yakıyor, duyan yok. Zirai donlar mahsulü yakmış, zarar büyük, gören yok. Zirai ilaçlara, gübreye ulaşılamıyor, gören yok. Kahverengi kokarca işgali var, gören yok. Bakan var, gören yok. Bu durum sürdürülebilir değildir.' değerlendirmesinde bulundu.

TFF ve bahis iddiaları

Bir gazetecinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis hesabı bulunan futbol hakemlerine ilişkin sorusu üzerine Kılıç, iki hafta önce Hacıosmanoğlu'nu göreve davet ettiğini, başkanın çağrılarına kayıtsız kalmadığını ve açıklanan rakamların vahim olduğunu söyledi. Kılıç, 'Olay, ağır cezalık bir olaydır. Hacıosmanoğlu'nu ve Türkiye Futbol Federasyonunu tebrik ediyorum. Bedeli neye mal olursa olsun, sonu kime dokunursa dokunsun, gözünü daldan budaktan sakınmadan bu işin sonuna kadar gitmesini kendilerine tavsiye ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele ve silahsızlandırma

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili soruya Kılıç, 'Elbette PKK'nın ve bütün terör örgütlerinin silahlarını bırakmasından memnuniyet duyarız. Ama zaten Türkiye hem sınır içinde hem sınır ötesinde terörle mücadele etmiştir. Irak'taki, Suriye'deki terör örgütü faaliyetleri, Türkiye'deki terörist faaliyetleriyle birlikte sona ermelidir. Terör tüm hücreleriyle ve bütün şubeleriyle bölgeden silinmelidir. PKK ile birlikte PYD de, YPG de, KCK da bütün varlığını tasfiye etmeli ve silahlarını devlete devretmelidir.' yanıtını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.