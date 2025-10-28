Suat Kılıç: Yeniden Refah'ın 3. Olağan Büyük Kongresi 16 Kasım'da — 100 Bin Katılımcı Hedefi

Suat Kılıç, 16 Kasım'daki 3. Olağan Büyük Kongre'ye 100 bin katılımcı hedefiyle hazırlandıklarını, tarım politikaları ve terörle mücadeleyi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 17:07
Suat Kılıç: Yeniden Refah'ın 3. Olağan Büyük Kongresi 16 Kasım'da — 100 Bin Katılımcı Hedefi

Suat Kılıç: Yeniden Refah'ın 3. Olağan Büyük Kongresi 16 Kasım'da — 100 Bin Katılımcı Hedefi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kongre hazırlıkları

Kılıç, Ankara'da 16 Kasım'da yapılacak 3. olağan büyük kongreye ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirterek, 'Uyanış, Diriliş ve Şahlanış Kongresi' olarak adlandırdıkları kongreyi Türkiye genelinden 100 bin kişilik bir katılımla gerçekleştireceklerini söyledi. Kılıç, '3. Olağan Büyük Kongre'miz sadece Milli Görüş tarihinin değil, tüm siyasi partilerin tanıklık ettiği en büyük siyasi parti kongresi ve en büyük siyasal buluşma olacak.' ifadelerini kullandı.

Tarım ve gıda enflasyonu uyarısı

Kılıç, Türkiye'nin acilen gıda enflasyonunu kontrol altına alması gerektiğini vurgulayarak, hububat, bakliyat, ete, süte, yumurtaya ve peynire erişimi kolaylaştıracak tarım politikalarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Açıklamasında, 'Vatandaş gübre alamıyor, duyan yok. Mazot zamları köylünün cebini yakıyor, duyan yok. Zirai donlar mahsulü yakmış, zarar büyük, gören yok. Zirai ilaçlara, gübreye ulaşılamıyor, gören yok. Kahverengi kokarca işgali var, gören yok. Bakan var, gören yok. Bu durum sürdürülebilir değildir.' değerlendirmesinde bulundu.

TFF ve bahis iddiaları

Bir gazetecinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis hesabı bulunan futbol hakemlerine ilişkin sorusu üzerine Kılıç, iki hafta önce Hacıosmanoğlu'nu göreve davet ettiğini, başkanın çağrılarına kayıtsız kalmadığını ve açıklanan rakamların vahim olduğunu söyledi. Kılıç, 'Olay, ağır cezalık bir olaydır. Hacıosmanoğlu'nu ve Türkiye Futbol Federasyonunu tebrik ediyorum. Bedeli neye mal olursa olsun, sonu kime dokunursa dokunsun, gözünü daldan budaktan sakınmadan bu işin sonuna kadar gitmesini kendilerine tavsiye ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele ve silahsızlandırma

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili soruya Kılıç, 'Elbette PKK'nın ve bütün terör örgütlerinin silahlarını bırakmasından memnuniyet duyarız. Ama zaten Türkiye hem sınır içinde hem sınır ötesinde terörle mücadele etmiştir. Irak'taki, Suriye'deki terör örgütü faaliyetleri, Türkiye'deki terörist faaliyetleriyle birlikte sona ermelidir. Terör tüm hücreleriyle ve bütün şubeleriyle bölgeden silinmelidir. PKK ile birlikte PYD de, YPG de, KCK da bütün varlığını tasfiye etmeli ve silahlarını devlete devretmelidir.' yanıtını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez...

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBU'de Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı Açıldı
2
Muğla'da Sağanak: Fethiye ve Köyceğiz'te Ev ve İş Yerlerini Su Bastı
3
Paribu Art Terminal Kadıköy'de Açıldı: Konser, Tiyatro ve Festival Programı
4
CHP Lütfü Savaş kararını verdi
5
Bodrum'da Çelebi Adası Önlerinde Erkek Çocuk Cesedi Bulundu
6
Emine Erdoğan'dan Bali'deki Asya Pasifik Sıfır Atık Semineri'ne Video Mesaj

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar