DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
48,06 -0,55%
ALTIN
4.481,4 -0,01%
BITCOIN
4.640.139,74 -0,67%

Suat Özçağdaş: Okullara öğrenci başına 1500 lira, ücretsiz öğle yemeği ve kadrolu güvenlik

CHP'li Suat Özçağdaş, 2025-2026 yılı için okullara öğrenci başına 1500 lira, ücretsiz öğle yemeği ve kadrolu temizlik ile güvenlik personeli talep etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:34
Suat Özçağdaş: Okullara öğrenci başına 1500 lira, ücretsiz öğle yemeği ve kadrolu güvenlik

Suat Özçağdaş: Okullara öğrenci başına 1500 lira, ücretsiz öğle yemeği ve kadrolu güvenlik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2025-2026 eğitim yılı öncesi taleplerini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin taleplerini Kağıthane Harmantepe İlkokulu önünde düzenlenen basın açıklamasında sıraladı.

Özçağdaş, milli eğitim sisteminde 18,7 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bulunduğunu belirterek, TBMM'de verdiği soru önergelerine de atıfta bulundu. Okullar açılmadan önce yeterli temizlik görevlisi atanıp atanmadığını sorduğunu kaydeden Özçağdaş, konuşmasında şu örneği verdi: "Bir okulun önündeyiz. Bu okula temizlik görevlisi atanmadı. Bu okulda pazartesi günü itibarıyla oryantasyon dönemi başlayacak. Hala temizlik görevlisi yok."

Okul kazaları ve okullarda şiddet konusuna dikkat çeken Özçağdaş, bazı illerdeki vakalara vurgu yaptı ve okullara yönelik güvenlik talebini yineledi. Özçağdaş, "Türkiye'nin korunması gereken bir numaralı kamu kurumu okullardır" ifadelerini kullanarak, okullarda güvenlik görevlisi bulunmamasını eleştirdi: "Türkiye'nin tüm kamu kurumlarının kapısında bir güvenlik görevlisi var, bir tek okullarda yok."

Özçağdaş, 61 bin 111 devlet okulunun her birine bir güvenlik görevlisi atanmasının yıllık maliyetinin 32 milyar lira olacağını ve bunun Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %2,2'sine denk geldiğini söyledi.

Bir öğrencinin ilkokula başlama maliyetinin 31 bin 435 lira olduğunu ve bunun geçen yıla göre %60 arttığını belirten Özçağdaş, kamu personeline ve emekliye verilen zam oranlarını eleştirdi.

Anayasa'ya atıf yaparak temel eğitimin eşit ve parasız sağlanması gerektiğini hatırlatan Özçağdaş, devletin çocukların eşit koşullarda eğitim almalarını sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi. Talepleri arasında şunlar yer aldı:

- Okul bütçeleri oluşturulmalı, okullara öğrenci başına 1500 lira derhal tahsis edilmelidir.

- Tüm eğitim düzeylerinde öğrencilere ücretsiz öğle yemeği ve içme suyu verilmelidir.

- Tüm okullara kadrolu temizlik ve güvenlik personeli ataması yapılmalıdır.

Harmantepe İlkokulu'nda 850 öğrencinin bulunduğunu aktaran Özçağdaş, okulun bahçesinin öğrencilerin yan yana durabilecekleri, bayrak töreni yapabilecekleri ve çocukların oyun oynayabilecekleri bir alan olmadığını söyledi.

Ayrıca Özçağdaş, 1989'da 30 bin metrekare alana kurulan Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin boşaltılarak öğrencilerinin başka okula gönderildiğini ve arazisinin Kağıthane Belediyesine düğün salonu yapılması için verildiği iddiasını da dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
2
İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi
3
Amasya'da cami kubbesinde tadilat sırasında işçi yaşamını yitirdi
4
Çanakkale Kemel'de Orman Dışı Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
5
Çanakkale'de 118 Orman Yangını: 7 bin 39 Hektar Zarar
6
Tokat Erbaa'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, 2'si Ağır
7
Çorlu'da kiracı ev sahibi ve annesine biber gazı sıktı; serbest bırakıldı

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı