Suat Özçağdaş: Okullara öğrenci başına 1500 lira, ücretsiz öğle yemeği ve kadrolu güvenlik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2025-2026 eğitim yılı öncesi taleplerini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin taleplerini Kağıthane Harmantepe İlkokulu önünde düzenlenen basın açıklamasında sıraladı.

Özçağdaş, milli eğitim sisteminde 18,7 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bulunduğunu belirterek, TBMM'de verdiği soru önergelerine de atıfta bulundu. Okullar açılmadan önce yeterli temizlik görevlisi atanıp atanmadığını sorduğunu kaydeden Özçağdaş, konuşmasında şu örneği verdi: "Bir okulun önündeyiz. Bu okula temizlik görevlisi atanmadı. Bu okulda pazartesi günü itibarıyla oryantasyon dönemi başlayacak. Hala temizlik görevlisi yok."

Okul kazaları ve okullarda şiddet konusuna dikkat çeken Özçağdaş, bazı illerdeki vakalara vurgu yaptı ve okullara yönelik güvenlik talebini yineledi. Özçağdaş, "Türkiye'nin korunması gereken bir numaralı kamu kurumu okullardır" ifadelerini kullanarak, okullarda güvenlik görevlisi bulunmamasını eleştirdi: "Türkiye'nin tüm kamu kurumlarının kapısında bir güvenlik görevlisi var, bir tek okullarda yok."

Özçağdaş, 61 bin 111 devlet okulunun her birine bir güvenlik görevlisi atanmasının yıllık maliyetinin 32 milyar lira olacağını ve bunun Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %2,2'sine denk geldiğini söyledi.

Bir öğrencinin ilkokula başlama maliyetinin 31 bin 435 lira olduğunu ve bunun geçen yıla göre %60 arttığını belirten Özçağdaş, kamu personeline ve emekliye verilen zam oranlarını eleştirdi.

Anayasa'ya atıf yaparak temel eğitimin eşit ve parasız sağlanması gerektiğini hatırlatan Özçağdaş, devletin çocukların eşit koşullarda eğitim almalarını sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi. Talepleri arasında şunlar yer aldı:

- Okul bütçeleri oluşturulmalı, okullara öğrenci başına 1500 lira derhal tahsis edilmelidir.

- Tüm eğitim düzeylerinde öğrencilere ücretsiz öğle yemeği ve içme suyu verilmelidir.

- Tüm okullara kadrolu temizlik ve güvenlik personeli ataması yapılmalıdır.

Harmantepe İlkokulu'nda 850 öğrencinin bulunduğunu aktaran Özçağdaş, okulun bahçesinin öğrencilerin yan yana durabilecekleri, bayrak töreni yapabilecekleri ve çocukların oyun oynayabilecekleri bir alan olmadığını söyledi.

Ayrıca Özçağdaş, 1989'da 30 bin metrekare alana kurulan Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin boşaltılarak öğrencilerinin başka okula gönderildiğini ve arazisinin Kağıthane Belediyesine düğün salonu yapılması için verildiği iddiasını da dile getirdi.