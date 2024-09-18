Subaşızadeler Ailesinin Tarihsel Serüveni Kitapla Gün Yüzüne Çıktı

Subaşızadeler Ailesinin Tarihsel Yolculuğu Kitapla Tanıtıldı

Mümin Yıldıztaş ve Mehmet Berke Merter'in kaleme aldığı "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devlet ve Toplum Hizmetinde Bir Aile Subaşızadeler" kitabı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı.

Tanıtım Toplantısı Çekim Eşliğinde Gerçekleşti

Yeditepe Yayınevi tarafından yayınlanan bu eser, alanında önemli bir tarihî kaynak olma özelliği taşıyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun da katıldığı toplantıya tarih meraklıları ve çeşitli davetliler ilgi gösterdi.

Yazarlar, Aileye Dair Derin Bilgiler Paylaştı

Etkinlik sırasında, yazarlar aileye ait arşiv belgeleri, hatıralar ve görseller hakkında katılımcılara bilgi sundu. Eserde yer alan görseller, Osmanlı dönemine ait belgelerden mezar taşlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Arşiv Araştırmaları ile Desteklenen Eser

Tarihçi yazar Mümin Yıldıztaş, kitabın araştırma sürecinde aileye dair tüm belgeleri taradıklarını belirtti. Yıldıztaş, "Aslında biz bir şecere araştırması yapıyorduk. Ancak bulduğumuz kaynaklar o kadar ilginçti ki, kitabı yazmaya karar verdik." dedi.

Ailenin Tarihî Rolü Üzerine Vurgular Yapıldı

Ailenin Osmanlı Devleti döneminde subaşılık yapmış Hacı Mehmed Ağa'dan ismini aldığını ifade eden Yıldıztaş, ailenin Cumhuriyet döneminde devlete ve topluma yön verdiğini vurguladı. Kitap, 144 sayfadan oluşuyor ancak aktarabilecekleri bilgilere sınırlı kaldıklarını dile getirdi.

Amatör Bir Tarihçi Olarak Süreç

Mehmet Berke Merter, kendi ailesinin tarihini araştırırken yardım alması gerektiğini fark ettiğini ifade etti. Yıldıztaş'la kurduğu dostluk üzerinden kitabı birlikte oluşturmanın mutluluğuna değinen Merter, "Bu eser, İstanbul'un yerel tarihi açısından kayda değer bir yapıttır." dedi.

Etkinlikte Hatıra Fotoğrafları Çekildi

Tanıtım sonrası katılımcılar ve yazarlar hatıra fotoğrafı çektirerek bu tarihi anı ölümsüzleştirdi.

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devlet ve Toplum Hizmetinde Bir Aile Subaşızadeler" kitabı, Rami Kütüphanesi'ndeki toplantıyla tanıtıldı. Etkinliğe katılan tarihçi yazar Mümin Yıldıztaş (sağda) ile Yazar Mehmet Berke Merter (solda) konuşma yaptı.

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devlet ve Toplum Hizmetinde Bir Aile Subaşızadeler" kitabı, Rami Kütüphanesi'ndeki toplantıyla tanıtıldı. Etkinliğe katılan tarihçi yazar Mümin Yıldıztaş (sağda) ile Yazar Mehmet Berke Merter (solda) konuşma yaptı.

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devlet ve Toplum Hizmetinde Bir Aile Subaşızadeler" kitabı, Rami Kütüphanesi'ndeki toplantıyla tanıtıldı. Etkinliğe katılan tarihçi yazar Mümin Yıldıztaş (sağda) ile Yazar Mehmet Berke Merter (solda) konuşma yaptı.

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devlet ve Toplum Hizmetinde Bir Aile Subaşızadeler" kitabı, Rami Kütüphanesi'ndeki toplantıyla tanıtıldı. Etkinliğe katılan tarihçi yazar Mümin Yıldıztaş (sağda) ile Yazar Mehmet Berke Merter (solda) konuşma yaptı.