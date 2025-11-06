SUBÜ Akademisyenlerine 25’inci Ulusal Turizm Kongresi'nde 'En İyi Bildiri' Ödülü

SUBÜ Turizm Fakültesi öğretim elemanları, 'Otel Çalışanlarının Afet Farkındalığı Var Mı?' başlıklı bildirileriyle 25’inci Ulusal Turizm Kongresi'nde En İyi Bildiri ödülünü kazandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:41
SUBÜ Akademisyenlerine 25’inci Ulusal Turizm Kongresi'nde 'En İyi Bildiri' Ödülü

SUBÜ Akademisyenlerine 25’inci Ulusal Turizm Kongresi'nde 'En İyi Bildiri' Ödülü

Ödül ve Bildiri

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Orhan Batman, Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Çolak ve Araştırma Görevlisi Serdar Bülbül, "Otel Çalışanlarının Afet Farkındalığı Var Mı?" başlıklı bildirileriyle 25’inci Ulusal Turizm Kongresinde En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler turizm alanındaki güncel araştırmalarını paylaştı. SUBÜ öğretim elemanlarının bildirisi, akademik içeriği ve yöntemiyle öne çıkarak kongre bilim kurulunca ödüle değer bulundu.

Çalışma, SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen Hızlı Destek Projesi kapsamında hazırlandı ve alandaki uygulama odaklı katkısıyla dikkat çekti.

SUBÜ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI, 25’İNCİ ULUSAL TURİZM KONGRESİ’NDE SUNDUKLARI...

SUBÜ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI, 25’İNCİ ULUSAL TURİZM KONGRESİ’NDE SUNDUKLARI BİLDİRİLERİYLE ‘EN İYİ BİLDİRİ’ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas’ta Rehabilite Edilen Şahin Yeniden Doğaya Salındı
2
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
3
Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam
4
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua
5
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
6
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
7
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu