SUBÜ Akademisyenlerine 25’inci Ulusal Turizm Kongresi'nde 'En İyi Bildiri' Ödülü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Orhan Batman, Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Çolak ve Araştırma Görevlisi Serdar Bülbül, "Otel Çalışanlarının Afet Farkındalığı Var Mı?" başlıklı bildirileriyle 25’inci Ulusal Turizm Kongresinde En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler turizm alanındaki güncel araştırmalarını paylaştı. SUBÜ öğretim elemanlarının bildirisi, akademik içeriği ve yöntemiyle öne çıkarak kongre bilim kurulunca ödüle değer bulundu.

Çalışma, SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen Hızlı Destek Projesi kapsamında hazırlandı ve alandaki uygulama odaklı katkısıyla dikkat çekti.

