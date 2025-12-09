DOLAR
42,59 -0,05%
EURO
49,59 0,01%
ALTIN
5.752,98 -0,24%
BITCOIN
3.850.675,12 0,3%

SUBÜ'de Özel Gereksinimli Bireyler Mutfakta: Pasta ve Kek Atölyesi

SUBÜ Turizm Fakültesi'nde düzenlenen atölyede özel gereksinimli bireyler akademisyen ve öğrencilerle birlikte pasta ve kek yaptı, oyunlarla sosyalleşti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:18
SUBÜ'de Özel Gereksinimli Bireyler Mutfakta: Pasta ve Kek Atölyesi

SUBÜ Turizm Fakültesi'nde özel bireyler mutfağa girdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek hem eğlendi hem de mutfakta hünerlerini gösterdi.

Atölyede pasta ve kek yapıldı

Program, Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin işbirliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, mutfak atölyesinde pasta ve kek yaparak uygulamalı deneyim kazandı ve birlikte üretmenin keyfini yaşadı.

Oyunlar ve sosyalleşme

Etkinlik boyunca çeşitli oyunlarla sosyalleşme fırsatı sunuldu. Bu sayede katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirdi.

Ortak katkılar

Etkinliğe Sapanca Gençlik Merkezi, Doğa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ile Engelsiz Fakülte Koordinatörlüğü destek verdi. İşbirlikleri, programın erişilebilir ve kapsayıcı bir ortamda gerçekleşmesini sağladı.

Etkinlik, üniversite ile toplum arasındaki etkileşimi güçlendiren, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını teşvik eden bir adım olarak öne çıktı.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) TURİZM FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ÖZEL...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) TURİZM FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE PASTA VE KEK YAPIP ÇEŞİTLİ OYUNLAR OYNADI.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) TURİZM FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ÖZEL...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
2
İstanbul’da 5. ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin TL’ye satıldı
3
Isparta'da Polis Kılığıyla 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar Vurgunu — 3 Tutuklu
4
Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 3.2 promil, 7 araca hasar
5
Sakarya'da SASKİ Anaokullarında "Su Müfettişi" ile Su Tasarrufu Eğitimi
6
Kayseri TÜRKSOY 2027 Adaylığında İddialı: 'Biz Güçlü Bir Adayız'
7
Boyabat’ta iş kazası: Hızar makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi