SUBÜ'de Özel Gereksinimli Bireyler Mutfakta: Pasta ve Kek Atölyesi

SUBÜ Turizm Fakültesi'nde özel bireyler mutfağa girdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek hem eğlendi hem de mutfakta hünerlerini gösterdi.

Atölyede pasta ve kek yapıldı

Program, Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin işbirliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, mutfak atölyesinde pasta ve kek yaparak uygulamalı deneyim kazandı ve birlikte üretmenin keyfini yaşadı.

Oyunlar ve sosyalleşme

Etkinlik boyunca çeşitli oyunlarla sosyalleşme fırsatı sunuldu. Bu sayede katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirdi.

Ortak katkılar

Etkinliğe Sapanca Gençlik Merkezi, Doğa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ile Engelsiz Fakülte Koordinatörlüğü destek verdi. İşbirlikleri, programın erişilebilir ve kapsayıcı bir ortamda gerçekleşmesini sağladı.

Etkinlik, üniversite ile toplum arasındaki etkileşimi güçlendiren, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını teşvik eden bir adım olarak öne çıktı.

