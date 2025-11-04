SUBÜ'de 'Sektörle Buluşma': Kerem Metin Yazılım Testlerini Anlattı
Etkinlik Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi
SUBÜ Bilişim Teknolojileri Topluluğu ile Teknofest Topluluğu ortaklaşa düzenlenen 'Sektörle Buluşma' etkinliği, Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Etkinliğe Testinium firmasından Kıdemli Yazılım Kalite Güvence Mühendisi Kerem Metin konuk oldu. Öğrenciler; yazılım test süreçleri, kalite güvence yöntemleri ve sektördeki güncel uygulamalar hakkında doğrudan bilgi alma imkânı buldu.
Kerem Metin konuşmasında, yazılım dünyasının hızla değişen dinamiklerine vurgu yaparak sektördeki güncel eğilimler, kariyer fırsatları ve profesyonel gelişim yolları hakkında öğrencilere yol gösterdi. Etkinlik, öğrencilerin kariyer planlaması ve teknoloji trendlerini yakından takip etmeleri açısından önem taşıdı.
