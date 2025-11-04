SUBÜ'de 'Sektörle Buluşma': Kerem Metin Yazılım Testlerini Anlattı

SUBÜ'de düzenlenen 'Sektörle Buluşma' etkinliğinde Testinium'dan Kerem Metin, yazılım test süreçleri ve kariyer fırsatlarını öğrencilerle paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:09
SUBÜ'de 'Sektörle Buluşma': Kerem Metin Yazılım Testlerini Anlattı

SUBÜ'de 'Sektörle Buluşma': Kerem Metin Yazılım Testlerini Anlattı

Etkinlik Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi

SUBÜ Bilişim Teknolojileri Topluluğu ile Teknofest Topluluğu ortaklaşa düzenlenen 'Sektörle Buluşma' etkinliği, Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Testinium firmasından Kıdemli Yazılım Kalite Güvence Mühendisi Kerem Metin konuk oldu. Öğrenciler; yazılım test süreçleri, kalite güvence yöntemleri ve sektördeki güncel uygulamalar hakkında doğrudan bilgi alma imkânı buldu.

Kerem Metin konuşmasında, yazılım dünyasının hızla değişen dinamiklerine vurgu yaparak sektördeki güncel eğilimler, kariyer fırsatları ve profesyonel gelişim yolları hakkında öğrencilere yol gösterdi. Etkinlik, öğrencilerin kariyer planlaması ve teknoloji trendlerini yakından takip etmeleri açısından önem taşıdı.

SUBÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU İLE TEKNOFEST TOPLULUĞU’NUN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ ‘SEKTÖRLE...

SUBÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU İLE TEKNOFEST TOPLULUĞU’NUN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ ‘SEKTÖRLE BULUŞMA’ ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER, KIDEMLİ YAZILIM KALİTE GÜVENCE MÜHENDİSİ KEREM METİN İLE BİR ARAYA GELDİ.

SUBÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU İLE TEKNOFEST TOPLULUĞU’NUN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ ‘SEKTÖRLE...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek
6
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
7
Artvin'de Kaya Düşmesi: Çoruh Nehri'ne Yuvarlanan Kaya İki Lise Tahliye Ettirdi

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor