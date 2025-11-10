SUBÜ'de Uluslararası Öğrencilere 'Türk Halk Müziği' Konseri

SUBÜ'den uluslararası öğrencilere 'Türk Halk Müziği' etkinliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından, üniversiteye yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 'Türk Halk Müziği' etkinliği düzenlendi.

Programda öğrenciler, Anadolu'nun zengin müzik kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik, oryantasyon faaliyetleri kapsamında öğrencilere hem kültürel tanıtım hem de sosyal uyum desteği sağladı.

Program ve katılımcılar

Sahne alan isimler arasında Doç. Dr. Can Doğan, bağlama sanatçısı Hasan Hüseyin Genç, Erhan Kaskatı, Yücel Taşkın ve Umur Can Aksu yer aldı. Sanatçılar, farklı yörelerden derlenen türkülerle izleyicilere Anadolu ezgilerini sundu.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Bizlerin gönüllerine hitap eden değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Türküler yürekte hissedilir, sizlerin de bunu yürekten hissettiğinizi düşünüyorum. Etkinliği gerçekleştiren SADEM müdürü hocamıza ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

SUBÜ DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ORYANTASYON FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE ‘TÜRK HALK MÜZİĞİ’ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.