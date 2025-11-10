SUBÜ'de Uluslararası Öğrencilere 'Türk Halk Müziği' Konseri

SUBÜ SADEM, uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon kapsamında 'Türk Halk Müziği' etkinliği düzenledi; sanatçılar Anadolu'nun türkülerini seslendirdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:04
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından, üniversiteye yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 'Türk Halk Müziği' etkinliği düzenlendi.

Programda öğrenciler, Anadolu'nun zengin müzik kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik, oryantasyon faaliyetleri kapsamında öğrencilere hem kültürel tanıtım hem de sosyal uyum desteği sağladı.

Program ve katılımcılar

Sahne alan isimler arasında Doç. Dr. Can Doğan, bağlama sanatçısı Hasan Hüseyin Genç, Erhan Kaskatı, Yücel Taşkın ve Umur Can Aksu yer aldı. Sanatçılar, farklı yörelerden derlenen türkülerle izleyicilere Anadolu ezgilerini sundu.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Bizlerin gönüllerine hitap eden değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Türküler yürekte hissedilir, sizlerin de bunu yürekten hissettiğinizi düşünüyorum. Etkinliği gerçekleştiren SADEM müdürü hocamıza ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

