SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü, AA'nın Özel Oylamasında

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansı'nın (AA) her yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafları ve habercilikteki önemi vurgulamak amacı taşıyor.

Rektör Sarıbıyık, sosyal medyada bu özel oylamaya dair destek çağrısında bulunurken, Anadolu Ajansı'nın çalışmaları hakkında da olumlu görüşlerini paylaştı. Oylamaya katılan herkesin, fotoğrafların gelişen olayları nasıl yansıttığını bir kez daha değerlendirme fırsatı bulduğunu belirtti.

Bu tür etkinliklerin, üniversitelerin ve kurumlardaki sosyal sorumluluk bilincinin artmasına katkı sağladığını ifade eden Sarıbıyık, katılımcıların destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.