Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: İstanbul'da yapılan operasyonda 10 gözaltı
İstanbul'da 3 suç örgütüne karşı operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan 17 kişiden 10'u hapse atıldı.
Organize suçlarla mücadele için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Suç örgütlerinin kimlikleri ortaya çıkarılmak için çalışma yürütüldü.
11-30 Ocak arasında, Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da 3 suç örgütüne karşı operasyon yapıldı. Operasyonda 17 kişi yakalandı.
Aramalarda 3 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 164 mermi, hassas terazi, 2 kar maskesi, 1100 gram uyuşturucu ve suç geliri olduğu düşünülen 59 bin 830 lira bulundu.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 10 kişiyi tutuklarken, 7 kişiye adli kontrol kararı verdi.