Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: İstanbul'da yapılan operasyonda 10 gözaltı

İstanbul'da 3 suç örgütüne karşı operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan 17 kişiden 10'u hapse atıldı.

Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: İstanbul'da yapılan operasyonda 10 gözaltı
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Organize suçlarla mücadele için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Suç örgütlerinin kimlikleri ortaya çıkarılmak için çalışma yürütüldü.

11-30 Ocak arasında, Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da 3 suç örgütüne karşı operasyon yapıldı. Operasyonda 17 kişi yakalandı.

Aramalarda 3 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 164 mermi, hassas terazi, 2 kar maskesi, 1100 gram uyuşturucu ve suç geliri olduğu düşünülen 59 bin 830 lira bulundu.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 10 kişiyi tutuklarken, 7 kişiye adli kontrol kararı verdi.

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