Suçüstü 29 Ağustos’ta Vizyonda: Aronofsky’den Gerilim ve Aksiyon

Suçüstü 29 Ağustos'ta vizyona giriyor

New York'un karanlık sokaklarında geçen nefes kesici bir hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye taşıyan 'Suçüstü', 29 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Filmin yönetmenliğini Darren Aronofsky üstleniyor.

Paribu Cineverse Kanyon AVM'deki basın gösteriminin ardından AA muhabirine konuşan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, filmin mizah ile vahşeti başarılı biçimde harmanladığını belirtti.

Atilla Dorsay'ın görüşleri

Dorsay, filmde kullanılan 3 ayrı renkte alt yazı uygulamasını tuhaf bulduğunu söyledi. Dorsay'ın değerlendirmesi şöyle: 'Bunlardan 2 tanesi normal beyaz alt yazının dışında yer alıyor. Bir tanesi mesela Yahudiler konuştuğu zaman o alt yazının verildiği anlaşılıyor. Tabii bunun filmle direkt ilgisi yok ama tam İsrail'in bu kadar nefret topladığı bir zamanda, Yahudilerin de filmde zalim olarak gösterilmesi bence tam günümüzün aktüalitesiyle oldukça bağdaşıyor.'

Başrol oyuncusu Austin Butler ve yönetmen Aronofsky'yi başarılı bulduğunu söyleyen Dorsay, oyuncunun performansına dair şu yorumu paylaştı: 'Aşklar her zaman başarılı olmaz. Hatta iki yandan biri çekip de gidebilir öbür dünyaya. Yine de bana duygusal olarak çok dokundu. Hele bir işkencenin adeta film boyunca bütün vücuduyla çalışma alanı olduğu bir rolde sürekli kan revan içinde ortalıkta dolaşan oyuncu Austin Butler, bence çok üstün bir rol, üstün bir oyunculuk örneği veriyor. Çok beğendim onu.'

Dorsay ayrıca filmin ABD'de var olan şiddeti ele aldığını vurgulayarak, 'İsrail'in gösterdiği şiddeti ele almak doğru değil diyenler de olabilir. Ama her şeye rağmen İsrail'in bugün her koşulda, her anda, herkes tarafından ağır biçimde eleştirilmesi gerekiyor. Vaktiyle kendi başlarına gelen soykırımı kendileri icra eden bir ülke, bir halk olduklarına inandığım için bunu da kendi açımdan enteresan buldum.' görüşünü paylaştı.

Numan Serteli'nin değerlendirmesi

Sinema yazarı Numan Serteli, filmin gerilim ve aksiyon kaynağının ortada paylaşılmayı bekleyen milyonlarca 'kara dolar' olduğunu belirtti. Serteli, 'Bu yasa dışı işlere asla bulaşmayacak masum bir adamı olayların tam merkezine yerleştiren ve neler olacağını merak ettiren filmi eğlenceli buldum.' dedi.

Serteli ayrıca filmin içinde yer alan farklı kökenli gangsterler arasında en dikkat çeken unsurun 'aşırı dindar' iki Yahudi'nin önüne çıkan herkesi kolayca öldürmeleri olduğunu vurguladı: 'Bana oldukça manidar geldi.'

Film konusu ve oyuncu kadrosu

'Suçüstü' (Caught Stealing) adlı filmin kadrosunda Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz ve Matt Smith yer alıyor. Filmin konusu şöyle: 'Lise yıllarında beyzbol sahalarının parlayan yıldızı olan Hank Thompson (Austin Butler), artık salaş bir barda sakin bir yaşam sürer. Thompson'ın hayatı, punk-rockçı komşusunun kedisine bakmayı kabul etmesiyle bir anda altüst olur. Tehlikeli gangsterlerle dolu ölümcül bir oyunun içine sürüklenen Hank, anlam veremediği bu kaostan kurtulabilmek için sahip olduğu tüm hayatta kalma içgüdülerini devreye sokmak zorunda kalır.'

Gerilim ve aksiyon türündeki 'Suçüstü', TME Films dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

