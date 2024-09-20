Sudan'a 2.400 Ton İnsani Yardım Gönderiliyor

Sudan için Büyük Yardım Seferberliği

Küresel insani krizlere duyarlı olan İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuwait Society for Relief (KSR) işbirliğiyle hazırlanan toplam 2.400 ton insani yardım malzemesi, Mersin Limanı'ndan yola çıkacak.

Sudan'a Yardım Ulaşıyor

Yardım malzemeleri, Sudan'ın zor durumu göz önünde bulundurularak gıda, hijyen ve barınma ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlandı ve Anadolu isimli gemiye yüklendi.

Büyükelçi Eltayeb'ten Teşekkür

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, limanda düzenlenen tören sırasında yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim. Türk hükümetine ve halkına Sudan'daki ihtiyaç sahipleri adına içten teşekkürlerimizi sunuyorum," dedi.

İnsani Dayanışmanın Gücü

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya, yaptığı konuşmada, "Dünyada devam eden savaşlar ve doğal afetlerle insanlık çaresizlik içinde. Ancak burada, aynı amaçla bir araya gelmiş ülkelerin ve kurumların yardımlaşmasıyla bir iyilik gemisi ortaya çıkıyor," ifadelerini kullandı.

Yardımlar Devam Edecek

KSR Genel Müdürü Abdulaziz Alobaid, bu yardımların süreceğini belirtti. Yardım gemisinin tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün yola çıkması bekleniyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.