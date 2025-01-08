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Sudan, ABD'nin HDK Liderine Yaptırım Kararını Destekliyor

Sudan, ABD'nin HDK lideri Dagalu'ya yönelik yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı, uluslararası topluma benzer adımlar atılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:33
Sudan, ABD'nin HDK Liderine Yaptırım Kararını Destekliyor

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Mohammed Hamdan Dagalu'ya yönelik aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Washington tarafından milislerin (HDK) lideri Dagalu ve HDK'ya ait 7 ticari şirkete uygulanan yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Sudan hükümetinin ABD yönetimiyle aynı görüşte olduğu ve Dagalu'nun, HDK tarafından Sudan halkına karşı gerçekleştirilen sistematik zulümlerden sorumlu olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, diğer ülkelerin de "HDK ve destekçilerine" karşı benzer yaptırımlar uygulaması için çağrıda bulunuldu.

Bakanlık, "Uluslararası topluma, bu terörist gruba karşı, onun Sudan halkına, devletine ve ulusal kurumlarına karşı savaşını durdurmaya zorlamak için katı bir tutum sergileme çağrısında bulunuyoruz." şeklinde bir ifadedeki yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Sudan'daki HDK üyeleri ve müttefik milislerin "Sudan'da soykırım suçu işlediği" sonucuna varıldığını duyurdu. Blinken, HDK ve müttefik milislerin sivillere yönelik saldırılara devam ettiğini ve etnik gruplara yönelik sistematik öldürmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, HDK lideri Dagalu'nun da yaptırım listesine alındığını vurguladı.

Sudan'daki Savaş Durumu

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmaların sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'daki çatışmalar 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana 3 milyondan fazla kişi ülkeden ayrıldı, 9 milyona yakın kişi ise ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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