Sudan, Arap Birliği'ne Acil Toplantı Çağrısı Yaptı

Sudan'dan Acil Toplantı Çağrısı

Sudan, Arap Birliği üyesi bazı ülkelerin müdahalesini engellemek amacıyla acil bir toplantı düzenlenmesini talep etti. Sudan Resmi Haber Ajansı SUNA tarafından yapılan açıklamada, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın 2 günlük resmi ziyareti çerçevesinde Port Sudan'da çeşitli temaslarda bulunduğu bildirildi.

Görüşmeler ve Beklentiler

Gayt, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile gerçekleştirdiği olumlu görüşmede, Arap Birliği'nin Sudan'a ve halkına destek verme taahhüdünü vurguladı. Gayt, Sudan sorununu "son derece zor" olarak değerlendirerek, bu konunun insani boyutları hakkında bilgi aldığını belirtti.

Genel Sekreter, Sudan'da barış ve istikrar sağlama konusunda uluslararası toplum ve Afrika Birliği ile koordineli olarak nasıl katkı sağlayabilecekleri üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, Gayt ile yaptığı görüşme sonrasında, Arap Birliği'ni, Sudan'ın iç işlerine müdahale eden ülkelerin müdahalesini önlemek amacıyla acil bir toplantı düzenlemeye davet ettiklerini açıkladı. El-İaysir, Arap Birliği'nin uluslararası müdahaleyi sınırlayacak projeler benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sudan'daki Çatışmalar

15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Bu savaşın sona erdirilmesine yönelik tüm çözüm girişimleri ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'daki çatışmalarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Nisan 2023'ten bu yana 3 milyondan fazla insan, Sudan'ı terk ederken, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.