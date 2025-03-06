Sudan, BAE'ye Soykırım Suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda Dava Açtı

Sudan, BAE'yi soykırıma destek vermekle suçlayarak UAD'de dava açtı. BAE, HDK'ya verdiği destekle suçlanıyor.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:22
Sudan, BAE'ye Soykırım Suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda Dava Açtı

Sudan, BAE'ye Karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda Davalık

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile işbirliği yaparak Batı Darfur'daki Masalit etnik grubuna yönelik soykırıma ortak olduğu iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde dava açtı.

UAD'den yapılan açıklamaya göre, Sudan, Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle BAE'ye karşı hukuki işlem başlattı. Sudan, başvurusunda HDK ile müttefik milislerin soykırım, cinayet, mülk hırsızlığı, tecavüz, zorla yerinden etme ve insan hakları ihlalleri gibi ciddi suçlamaları gündeme getirdi.

Sudan, bu eylemlerin BAE tarafından sağlanan doğrudan destekle gerçekleştirildiğini ve masum Masalit etnik grubuna karşı işlenen bu suçların BAE'nin geniş mali, siyasi ve askeri yardımları aracılığıyla mümkün olduğunu savunuyor.

Ayrıca, Sudan, UAD'den acil olarak geçici tedbirler almasını talep etti. Bu bağlamda, BAE'nın Masalitlere karşı soykırım eylemlerinin engellenmesi için gerekli önlemleri alması ve desteklediği milis gruplarının bu tür eylemlerde bulunmasını engellemesi istendi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, HDK'nın Masalit ve diğer Arap olmayan gruplara karşı Nisan ile Kasım 2023 arasında düzenlediği saldırıları, süregeldiği belirtilen iç savaşın en acımasız olayları arasında değerlendirmiştir.

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