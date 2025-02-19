Sudan Başkanı Burhan'dan Katar'a İkili İlişkiler Mesajı

Sudan'dan Katar'a İkili İlişkiler Geliştirme Mesajı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konulu bir mektup yazdı. Bu gelişme, Katar haber ajansı QNA tarafından duyuruldu. Mektubu, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Doha'da gerçekleştirdiği görüşmelerde Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi'ye iletti.

İkili İlişkilerin Desteklenmesi

Mektubun içeriğinin, Sudan ile Katar arasındaki ikili ilişkiler ve bunların gelişimine yönelik destekleme yöntemleri hakkında olduğu bildirildi. Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Yusuf ile Merihi'nin görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin ilerletilmesi üzerinde durduğu aktarıldı.

Katar'ın Desteği ve Sudan'daki Durum

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Merihi, ülkesinin Sudan'ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki desteğini yineleyerek, Sudan'ın iç işlerine müdahale edilmesi ve istikrarsızlaştırılması yönündeki girişimleri reddettiklerini ifade etti. Dışişleri Bakanı Yusuf ise, Sudan ordusunun Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) karşı kazandığı zaferlerden söz ederek, HDK'nın sivilleri, enerji santrallerini, hastaneleri ve hizmet merkezlerini hedef alma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Sudan'daki Kriz Sürüyor

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar sebebiyle çatışmalar devam ediyor. Tüm çözüm girişimlerinin sonuçsuz kalması, krizin derinleşmesine yol açarken, Birleşmiş Milletler'e göre, bu çatışmalarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın patlak vermesinden bu yana, ülkeden ayrılanların sayısı 3.5 milyonu aşarken, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. Ayrıca, 25 milyondan fazla kişi ise acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.