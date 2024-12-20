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Sudan, BM Dünya Gıda Programı Ofisine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, WFP ofisine yapılan saldırıyı ve üç personelin ölümünü kınadı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:30
Sudan, BM Dünya Gıda Programı Ofisine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Sudan'dan Şiddetli Kınama

Sudan, Mavi Nil eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ofisine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Saldırı sonucunda üç personelin hayatını kaybetmesi, ülke yönetiminde derin bir üzüntüye yol açtı.

Olayın Detayları

Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, WFP ofisinin Yabus bölgesinde, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir noktada bombalandığı belirtildi. Bu saldırının ardından, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dilekleri iletildi.

Uluslararası İnsani Hukuka Bağlılık

Açıklamada, BM kurumlarının yanı sıra tüm insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının kesin bir dille kınandığı vurgulandı. Sudan ordusunun, bölgedeki askeri operasyonlarının bulunmadığı da ifade edildi. Sudan yönetimi, olayı araştırmak ve sorumluları tespit etmek için yetkili makamların devrede olduğunu duyurdu.

Son olarak, Sudan hükümeti ve silahlı kuvvetleri, uluslararası insani hukuka bağlı kalma taahhüdünü yineleyerek, insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlama konusundaki titizliklerini bir kez daha dile getirdi.

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