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Sudan, BM Raporunu Red etti: Ordu ve HDK Suçlamalarını Kabul Etmiyor

Sudan, BM'nin insan hakları ihlalleriyle ilgili raporunu tamamen reddetti. Ülke içindeki savaş ve uluslararası duruma dair açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:30
Sudan, BM Raporunu Red etti: Ordu ve HDK Suçlamalarını Kabul Etmiyor

Sudan, BM'nin İhlal Raporunu Ret Etti

Sudan yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu tarafından hazırlanan ve Nisan 2023'ten itibaren ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda tarafların insan hakları ihlalleriyle suçlandığı raporu "tümüyle" reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, BM misyonunun raporunu tanımadıklarını belirtti. Açıklamada, misyonun görev sınırlarını aştığı ve raporun İnsan Hakları Konseyi'ne sunulmadan önce yayımlanmasının, profesyonellikten uzak bir davranış olduğu ifade edildi.

Raporun İçeriği ve Sudan'ın Tepkisi

Ayrıca, raporun hukuksal değil siyasi bir niteliğe sahip olduğu, bu yaklaşımın ise BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan'a karşı düşmanca tutumlar geliştiren bazı ülkelerle örtüştüğü ileri sürüldü. Açıklama, "Ulusal ordunun silahlarının yasaklanması yönündeki çağrılar, düşmanları için sadece bir temenni niteliği taşımakta ve bu uygulanamaz." şeklinde devam etti.

İç Savaşın Son Durumu

Sudan'daki iç savaş, 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin sona ermesinin ardından başlayan çatışmalar sonucunda, ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesinin 17 aydır devam ettiğini gözler önüne seriyor. Nisan 2023'te başlayan çatışmaların, ülkenin kuzey ve doğusunda ordu ve batı, güney bölgelerinde ise HDK'nin etkili olduğu kaydedildi.

Barış Çabaları ve İnsani Durum

Birçok uluslararası girişim, Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğunda Cidde'de yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere, barış sağlama çabalarının sonuçsuz kaldığı bildirildi. BM verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 10 milyondan fazla insan yerinden edildi. Ayrıca, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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